PRESSEMITTEILUNG 7. November 2019 / Zwischenmitteilung Expedeon AG berichtet Ergebnisse für das dritte Quartal 2019 mit Rekord-Umsatz und -EBITDA - Stärkstes Umsatzquartal bisher und Erreichung der bereinigtes EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr bereits im dritten Quartal - 23 % Umsatzsteigerung auf 11,5 Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2019 verglichen mit Vorjahreszeitraum - Bereinigtes EBITDA von 2 Mio. EUR für die ersten neun Monate 2019 nach 461 T EUR im Vorjahr - Bereinigtes EBITDA von 804 T EUR im dritten Quartal; EBITDA von 671 T EUR - Finanzprognose 2019: Anhebung der Prognose für das bereinigte EBITDA am 29. Oktober auf 2,5 bis 3 Mio. EUR für das Gesamtjahr; Bestätigung der Umsatzprognose von zweistelligem Wachstum für das Gesamtjahr Heidelberg, Deutschland und Cambridge, Großbritannien, 7. November 2019 - Die Expedeon AG (Frankfurt: EXNN; ISIN: DE000A2YN801; Prime Standard) gab heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2019 und die ersten neun Monate bis zum 30. September 2019 bekannt. "Wir sind sehr zufrieden mit unserer bisherigen starken operativen Entwicklung. Dadurch konnten wir unsere Prognose für das bereinigte EBITDA für 2019 anheben. Im dritten Quartal haben wir das stärkste Umsatzwachstum in der Geschichte von Expedeon verzeichnet", sagte Dr. Heikki Lanckriet, CEO der Expedeon AG. "Wir fokussieren uns auch weiterhin auf innovative Produktlösungen, die als Wegbereiter für Entwicklungen in der Medizin und in der Patientenversorgung dienen und sind zuversichtlich, dass das Unternehmen für weiteres Wachstum gut aufgestellt ist." Operative Highlights im bisherigen Geschäftsjahr 2019: - Januar 2019: Lizenz- und Liefervereinbarung mit Cell Guidance Systems für die Lightning-Link(R) Rapid Biotinylation-Technologie - Mai 2019: Ergänzung der Imunassay-Produktpalette um ELISA-ONE, einer ELISA Assay-Technologie der nächsten Generation im Bereich der Signaltransduktion, und CaptSure DIY ELISA - Juni 2019: Vorstellung von Lightning-Link(R) Metall Labelling Kits für die Einzelzell-Analyse - August 2019: Kommerzielle Vereinbarung mit Sona Nanotech - Expedeon stellt Gold-Nanopartikel, Biokonjugationstechnologien und Expertise zur Verfügung David Roth, CFO von Expedeon, kommentierte: "Wir freuen uns, für das dritte Quartal einen neuen Bruttoumsatzrekord zu berichten, in dem sich unsere überaus positive finanzielle Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf 2019 niederschlägt. Die weitere Stärkung unserer Finanzlage hat für uns auch zukünftig hohe Priorität. Wir haben bereits im dritten Quartal - und damit früher als erwartet - unsere EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr erreicht. Diese höchst erfolgreiche operative Entwicklung hat uns veranlasst, unsere Prognose für das bereinigte EBITDA anzuheben." Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2019: Die Gesamtumsatzerlöse des Konzerns stiegen in den ersten neun Monaten 2019 um 23 % auf 11,5 Mio. EUR (neun Monate 2018: 9,3 Mio. EUR). Das bereinigte EBITDA für die ersten neun Monate belief sich auf 2 Mio. EUR (2018: 461 T EUR), das diesem zugrunde liegende berichtete EBITDA lag bei 945 T EUR (2018: 136 T EUR): 2019 2018 TEUR TEUR Ergebnis der (1.268) (1.577) betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT) Abschreibungen auf 474 219 Sachanlagen Abschreibungen und 1.739 1.494 Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte EBITDA 945 136 Aufwand aus der 0 43 Marktwertanpassung (Kaufpreisallokation Vorräte) Ergebnis aus 204 282 Aktienoptionen Effekt aus der 866 0 Neubewertung von Akquisitions-Earn-Outs Bereinigtes EBITDA 2.015 461 Das Periodenergebnis enthält Abschreibungen auf materielle und immaterielle Vermögenswerte (einschließlich der aufgrund der Akquisition der Expedeon-Gruppe, Innova Biosciences und TGR Biosciences aktivierten Kundenkarteien und Patente) in Höhe von 2,2 Mio. EUR (neun Monate 2018: 1,7 Mio. EUR). Das operative Ergebnis spiegelt den Periodenverlust von 1,3 Mio. EUR (2018: Verlust von 1,6 Mio.EUR) wider, in dem auch die oben ausgewiesene Neubewertung der Innova- und TGR-Earn Outs in Höhe von 866 T EUR enthalten ist. (Weitere Details zu diesen Earn Out-Anpassungen finden sich im Halbjahresbericht zum 30. Juni 2019.) Ohne diesen Effekt verringerte sich der Nettoverlust aus der betrieblichen Tätigkeit auf 402 T EUR. Der Periodenfehlbetrag belief sich auf 2 Mio. EUR (2018: 1,4 Mio. EUR) und spiegelt die oben genannten Positionen sowie Finanzaufwendungen in Höhe von 515 T EUR (2018: 85 T EUR) und Netto-Steueraufwendungen in Höhe von 207 T EUR (2018: Ertrag von 270 T EUR aufgrund latenter Steuerbewegungen) wider. In den ersten neun Monaten 2019 reduzierten sich die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente um 3 Mio. EUR auf 3,3 Mio EUR. Dies resultierte vor allem aus einem Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit nach der Rückzahlung von spanischen zinsvergünstigen Darlehen und des TGR-Gesellschafterdarlehens sowie aus sonstigen Schuldentilgungen in Höhe von insgesamt 2,2 Mio. EUR (2018: Nettozufluss aus der Finanzierung von 10,2 Mio. EUR). Der Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (vor Steuern und Zinsen) belief sich auf 704 T EUR (2018: Zufluss von 1,4 Mio. EUR). Darin enthalten ist der negative Effekt aus der Zahlung an die deutschen Steuerbehörden in Höhe von 540 T EUR im Berichtszeitraum (der im Halbjahresbericht 2019 näher erläutert wird). Zins- und Steuerzahlungen beliefen sich auf 770 T EUR, während der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit sich auf 697 T EUR reduzierte - verglichen mit 6,4 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum (vor allem aufgrund der Übernahme von TGR BioSciences im Jahr 2018). Zum 30. September 2019 lag die Bilanzsumme bei 61,9 Mio. EUR, einschließlich Goodwill in Höhe von 34,5 Mio. EUR und sonstigen immateriellen Vermögenswerten in Höhe von 14,4 Mio. EUR. Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2019: Der Umsatz hat sich im dritten Quartal 2019 im Jahresvergleich um 12,2% auf 4,1 Mio. EUR erhöht (Q3 2018: 3,7 Mio. EUR). Expedeon verzeichnete für das dritte Quartal 2019 ein bereinigtes EBITDA von 804 T EUR, verglichen mit einem bereinigten EBITDA von 296 T EUR im dritten Quartal 2018. Auf berichteter Basis betrug das EBITDA im dritten Quartal 671 T EUR gegenüber einem EBITDA von 113 T EUR im Jahr 2018. Der berichtete Periodenverlust im dritten Quartal 2019 belief sich auf 205 T EUR im Vergleich zu 519 T EUR im Vorjahreszeitraum. Ausblick 2019: Das Unternehmen erwartet ein starkes Schlussquartal im aktuellen Geschäftsjahr und bekräftigt seine kürzlich angepasste Prognose aus dem Oktober 2019: Auf Basis des weiteren starken Wachstums rechnet Expedeon mit einem anhaltend zweistelligen Umsatzwachstum bei einem bereinigten EBITDA in Höhe von 2,5 bis 3 Mio. EUR für das Gesamtjahr. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Expedeon AG Dr. Heikki Lanckriet CEO/CSO T: +44 1223 873 364 Email: heikki.lanckriet@expedeon.com MC Services AG (Investor Relations und International Media Relations) Raimund Gabriel Managing Partner T: +49 89 210228 0 Email: expedeon@mc-services.eu Über die Expedeon AG: www.expedeon.com Expedeon ermöglicht mit seinen Technologien und Produkten wichtige Fortschritte in der Medizin und Patientenversorgung. Die innovativen Technologien, Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens werden weltweit in Forschungslabors eingesetzt und ermöglichen es Wissenschaftlern, die Grenzen von Forschung und Produktentwicklung aufzubrechen und einen wesentlichen Beitrag zur Markteinführung neuer Diagnoseinstrumente zu leisten. Mit Anwendungen, die die gesamten Arbeitsabläufe in der Genomik, Proteomik und Immunologie abdecken, beschleunigen und vereinfachen die von Expedeon entwickelten Technologien die Forschung und ermöglichen sowohl biopharmazeutischen als auch diagnostischen Unternehmen und Organisationen die Einführung neuer und kosteneffizienter Prozesse. Damit unterstützt Expedeon die Entwicklungs- und Vermarktungsziele seiner Kunden. Die Produkte von Expedeon werden über Direktvertrieb und mehrere Vertriebspartner in Europa, den USA und Asien vertrieben. Die Expedeon AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien, USA und Singapur. Die Gesellschaft ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: EXNN; ISIN: DE000A2YN801). ### Diese Publikation dient nur zur Information und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Einige in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die sich weder auf nachgewiesene finanzielle Ergebnisse noch andere historische Daten beziehen, sollten als zukunftsgerichtet betrachtet werden, d. h. solche Aussagen sind hauptsächlich Vorhersagen zukünftiger Ergebnisse, Trends, Pläne oder Ziele. Diese Aussagen sind nicht als Gesamtgarantien zu betrachten, da sie aufgrund ihrer Beschaffenheit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und von anderen Faktoren beeinflusst werden können, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Pläne und Ziele der Expedeon AG stark vor den festgestellten Schlussfolgerungen oder implizierten Vorhersagen, die in solchen Aussagen enthalten sind, abweichen können. Expedeon verpflichtet sich nicht, diese Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ergebnisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten. ## / EXPEDEON AG, Heidelberg, Deutschland Konzern-Zwischenabschluss für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2019 Expedeon AG Konzernbilanz EUR 30. 31. Tau- September Dezember send 2019 2018 AKTIVA Sachanlagen 2.015 1.999 Geschäfts-oder 34.534 33.906 Firmenwert Sonstige immaterielle 14.354 15.584 Vermögenswerte Sonstige Langfristige 726 319 Vermögenswerte Langfristige 51.628 51.808 Vermögenswerte Forderungen aus 2.687 2.627 Lieferungen und Leistungen Vorräte 2.504 1.966 Sonstige Vermögenswerte 1.777 1.538 Zahlungsmittel und 3.292 6.238 Zahlungsmitteläquivalen- te Kurzfristige 10.260 12.369 Vermögenswerte Summe 61.888 64.177 Aktiva PASSIV- A Gezeichnetes Kapital 51.560 51.411 Kapitalrücklage 21.356 19.753 Gewinnrücklagen (25.593) (23.603) Erfolgsneutrale (336) (1.059) Veränderungen des Eigenkapitals Eigenkapital 46.987 46.502 Latente Steuerschulden 2.163 2.440 Finanzielle Schulden 5.062 7.476 Langfristige 7.225 9.916 Schulden Finanzielle Schulden 3.965 3.488 Verbindlichkeiten aus 899 1.181 Lieferungen und Leistungen Sonstige Schulden 2.812 3.090 Kurzfristige 7.676 7.759 Schulden Summe 61.888 64.177 Passi- va Expedeon AG Konzerngesamtergebnisrechnung 1. Januar - 30. September EUR Tausend 2019 2018 Umsatzerlöse 11.457 9.281 Herstellungskosten vom (3.010) (2.576) Umsatz Aufwendungen: Vertrieb (1.781) (2.117) Verwaltung (6.747) (5.561) Forschung und (1.214) (609) Entwicklung Sonstige 28 5 betriebliche (Aufwendungen) Erträge Gesamte betriebliche (12.724) (10.858) Aufwendungen Ergebnis der betrieblichen (1.268) (1.577) Geschäftstätigkeit Finanzaufwendun- (515) (85) gen Ergebnis vor Steuern (1.782) (1.662) Ertragsteuern (207) 270 Ergebnis der Periode (1.990) (1.392) Wechselkursanpas- 721 318 sungen Erfolgsneutrale Veränderung 721 318 des Eigenkapitals (nach Steuern) - in der Folgeperiode gegebenenfalls umzugliedern in die Gewinn - und Verlustrechnung Gesamtergebnis der Periode (1.269) (1.074) Ergebnis je Aktie > Unverwässerter Ergebnis je (0,04) (0,03) Aktie (EUR / Stammaktie) > Verwässerter Ergebnis je (0,03) (0,03) Aktie (EUR / Stammaktie) Expedeon AG Konzern-Kapitalflussrechnung 1. Januar - 30. Septem- ber EUR Tausend 2019 2018 Laufende Geschäftstätig- keit: Ergebnis der (1.990) (1.392) Periode Überleitung des Periodenergebnis- ses zum Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätig- keit: Abschreibun- 474 219 gen auf Sachanlagen Abschreibun- 1.739 1.494 gen auf immaterielle Vermögenswer- te Latente (145) (270) Steuern Nicht 204 282 zahlungswirk- sames Ergebnis aus Aktienoptio- nen Finanzaufwen- 515 85 dungen Steueraufwe- 309 0 dungen Sonstige 1.092 66 nicht zahlungswirk- same Erträge und Aufwendungen Veränderung der betrieblichen Vermögenswerte und Schulden: Forderungen (385) (589) aus Lieferungen und Leistungen und sonstige kurzfristige Vermögenswer- te Schulden aus (599) (872) Lieferungen und Leistungen Vorräte (510) (406) Mittelzufluss/-ab- 704 (1.383) fluss aus laufender Geschäftstätig- keit (vor Zinszahlungen) Gezahlte Zinsen (476) (76) Gezahlte (294) 0 Ertragsteuern Mittelabfluss aus (66) (1.459) laufender Geschäftstätig- keit Investitions- tätigkeit: Auszahlungen für (0) (5.656) Unternehmensak- quisitionen, abzüglich erworbener Zahlungsmittel Auszahlungen für (422) (445) den Erwerb von Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Auszahlungen für (275) (322) aktivierte Entwicklungskos- ten Mittelabfluss aus (697) (6.423) Investitionstätig- keit Finanzierungs- tätigkeit: Einzahlungen aus (2.177) 5.662 der Aufnahme Finanzkredite Einzahlungen aus (33) 4.514 Kapitalerhöhung gegen Bareinlage Mittelzufluss aus (2.210) 10.176 Finanzierungs- tätigkeit Nettoveränderung (2.972) 2.295 des Finanzmittelbe- stands Wechselkursanpas- 26 (13) sungen Finanzmittel- 6.238 1.954 fonds zu Beginn der Periode Finanzmittel- 3.292 4.236 fonds am Ende der Periode Expedeon AG Entwicklung des Eigenkapitals des Konzerns Er- folg- sneu- tra- le Verä- nde- run- gen des Ei- gen- kapi- tals Wech- Wec- Gesam- sel- hse- tes kurs lku- Eigenka- dif- rs pital fe- dif- ren- fe- zen ren- aus zen der auf Um- lan- rech- gfr- nung is- von ti- Frem- ge dwäh- Ver- rung- mö- sab- gen- schl- swe- üs- rte sen EUR Stamm- Sum- tausend akti- me (außer en Anzahl) für den An- Ge- Kapi- Gewinn Zeitraum zahl zeich- tal-rü- rücklage vom 1. netes cklage Januar Kapi- bis zum tal 30 September 2018 Stand 1. 46.93- 46.934 16.644 (23.460) 93 (1.- (1.051) 39.066 Januar 4.087 144- 2018 ) Erstanwen- 178 178 dung IFRS 15 Stand 1. 46.93- 46.934 16.644 (23.282) 93 (1.- (1.051) 39.243 Januar 4.087 144- 2018 ) (angepass- t) Umgliede- 443.1- 443 (443) 0 rung der 71 Kapitaler- höhung gegen Bareinla- gen Kapitaler- 2.995- 2.995 1.198 4.193 höhung .298 gegen Bareinla- gen Kapitaler- (379) (379) höhungs- kosten Kapitaler- 285.7- 286 314 600 höhung 14 gegen Bareinla- gen Kapitaler- 1.076 1.076 höhung Innova earn out Anteilsba- 282 282 sierte Vergütun- gen Summe des (12) 330 318 318 direkt im Eigenkapi- tal erfassten Ergebnis- ses Perioden- (1.392) (1.392) fehlbe- trag Gesamtes (1.392) (12) 330 318 (1.074) Perioden- ergebnis 30. 50.37- 50.372 17.616 (24.674) 81 (81- (733) 43.941 September 2.556 4) 2018 für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2019 Stand 1. 51.41- 51.411 19.753 (23.603) 64 (1.- (1.057) 46.502 Januar 1.323 121- 2019 ) Kapitaler- (33) (33) höhungs- kosten Anteilsba- 204 204 sierte Vergütun- gen Summe des 4 717 721 721 direkt im Eigenkapi- tal erfassten Ergebnis- ses Umgliede- 148.4- 148 (148) 0 rung der 58 Kapitaler- höhung gegen Sacheinla- gen Kapitaler- 757 757 höhung gegen Sacheinla- gen Innova Earn out Kapitaler- 717 717 höhung gegen Sacheinla- gen TGR Earn out Zinsen 105 105 auf Pflicht- wandelan- leihen Perioden- (1.990) (1.990) fehlbe- trag Gesamtes (1.990) 4 717 721 (1.269) Perioden- ergebnis 30. 51.55- 51.560 21.355 (25.593) 68 (40- (336) 46.985 September 9.781 4) 2019 --------------------------------------------------------------------------- Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=VGIOWOLTHX Dokumenttitel: Q3_Ger --------------------------------------------------------------------------- 07.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch Unternehmen: Expedeon AG Waldhofer Str. 102 69123 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 (0) 6221 3540 125 Fax: +49 (0) 6221 3540 127 E-Mail: investors@expedeon.com Internet: www.expedeon.com ISIN: DE000A2YN801 WKN: A2YN80