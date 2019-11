Medienmitteilung

Bern, 7. November 2019

Valiant steigert Gewinn um 1,5 Prozent

Nach neun Monaten zieht Valiant ein positives Fazit. Der Konzerngewinn stieg auf 86,5 Mio. Franken - vor allem dank eines starken Zinsgeschäfts. Das Bruttozinsergebnis verbesserte sich auf 233,1 Mio. Franken (+2,2%). Die Zinsmarge blieb stabil bei 1,11 Prozent. Mit einem Plus von 2,4 Prozent entwickelten sich auch die Ausleihungen erfreulich. Damit ist Valiant auf gutem Weg, den Vorjahresgewinn leicht zu übertreffen.

Das dritte Quartal verlief für Valiant ähnlich stabil wie das erste Halbjahr. Deshalb zieht die überregionale Bank nach neun Monaten ein positives Zwischenfazit. Der Konzerngewinn erreichte 86,5 Mio. Franken, was einem Plus von 1,5 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entspricht.

Stabile Zinsmarge - starkes Zinsergebnis

Trotz weiter gesunkenen Zinsen im 2019 konnte Valiant die Zinsmarge bei 1,11 Prozent stabil halten. Dies dank eines tieferen Zinsaufwands, der vor allem wegen der Emission der Covered Bonds um über 21 Prozent deutlich abnahm. Das Bruttozinsergebnis verbesserte sich im Vergleich zur Vorjahresperiode um 5,0 Millionen auf 233,1 Mio. Franken (+2,2%). Das Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft war mit einem Minus von 0,9 Prozent leicht negativ. Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft stieg um 5,4 Prozent.

Höhere Kosten wegen Expansion

Seit Valiant im 2016 ihre Expansionsstrategie gestartet hat, steigen die Kosten jeweils leicht an. Das gilt auch für das laufende Jahr. Der Geschäftsaufwand verbuchte ein Plus von 1,7 Prozent auf 175,2 Mio. Franken. Aufgrund des höheren Personalbestandes (+27 Vollzeitstellen) erhöhte sich der Personalaufwand um 3,5 Prozent. Die Sachkosten hingegen nahmen um 0,5 Prozent leicht ab. Die Cost-Income-Ratio stieg auf 57,3 Prozent, nach 56,6 Prozent in der Vorjahresperiode. Der Geschäftserfolg betrug 105,1 Mio. Franken (-7,1%). Er sank hauptsächlich, weil im Vorjahr eine Sonderdividende von Aduno zu einem ausserordentlich hohen Beteiligungsertrag geführt hatte.

Wachstum mit dem Markt

Erfreulich präsentieren sich die Wachstumszahlen im Kerngeschäft von Valiant. Die Ausleihungen nahmen im Verlauf des Jahres um 581,4 Mio. Franken oder 2,4 Prozent zu. Sie stiegen auf total 24,6 Milliarden Franken. Bei den Hypotheken wurde ein Wachstum von 653,4 Mio. auf 23,1 Milliarden Franken erreicht (+2,9%). Angesichts des Fokus auf ein profitables Wachstum mit einer stabilen Marge sind diese Wachstumszahlen sehr erfreulich. Die Kundengelder legten um 1,0 Prozent auf 18,5 Mrd. Franken zu.

Für das Gesamtjahr 2019 rechnet Valiant weiterhin mit einem Jahresgewinn leicht über dem Vorjahr.

Bilanzkennzahlen

30.09.2019

in Mio. CHF 31.12.2018

in Mio. CHF Veränderung in % Bilanzsumme 28 842 27 383 +5,3 Kundenausleihungen - davon Hypothekarforderungen 24 603 23 136 24 021 22 483 +2,4 +2,9 Kundengelder 18 482 18 291 +1,0 Personalbestand (FTE) 917 890 +27 FTE

Erfolgskennzahlen

30.09.2019

in CHF 1 000 30.09.2018

in CHF 1 000 Veränderung in % Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft 233 083 228 066 +2,2 Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft 45 152 45 550 -0,9 Erfolg aus dem Handelsgeschäft 8 962 8 505 +5,4 Übriger ordentlicher Erfolg 18 781 22 264 -15,6 Betriebsertrag* 305 978 304 385 +0,5 Geschäftsaufwand 175 196 172 240 +1,7 Geschäftserfolg 105 077 113 055 -7,1 Konzerngewinn 86 482 85 189 +1,5

* vor Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verlusten aus dem Zinsengeschäft



Dokumente und Informationen zum Zwischenergebnis per 30. September 2019 sind hier aufgeschaltet: valiant.ch/ergebnisse

