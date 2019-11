lm holding Neunmonatsergebnisse: Bislang stärkstes Quartal stimuliert Wachstum - Ausblick für das Gesamtjahr 2019 bestätigt

Amsterdam / Chiasso, 7. November 2019- lm holding, ein führender europäischer Online-Anbieter für Reisen und Freizeit, publiziert die Resultate für die ersten neun Monate 2019. Die Gruppe verzeichnet weiterhin starkes Wachstum:

Umsatz im Kerngeschäft von € 258,5 Mio., 19,1% über der Vorjahresperiode (€ 217,1 Mio.)

EBITDA im Kerngeschäft von € 56,5 Mio., ein Plus von 66,0% gegenüber € 34,0 Mio. in den ersten neun Monaten 2018

Bereinigtes EBITDA von € 51,5 Mio., 119,1% mehr als in der Vorjahresperiode (€ 23,5 Mio.)

Nettoerträge von € 20,6 Mio. gegenüber € 6,5 Mio. in den ersten neun Monaten 2018

Das 3. Quartal 2019 verzeichnete im Kerngeschäft den bislang grössten Umsatz und Nettoertrag (€92,9 Mio., respektive € 8,4 Mio.). Dasselbe betrifft mit € 21,4 Mio. das EBITDA.

Das Kreuzfahrtgeschäft, welches unter der Marke Crocierissime geführt wird, wurde in der Berichtsperiode aus dem Kerngeschäft ausgegliedert und in das Geschäftsfeld lm venture verschoben. Entsprechend angepasst sind die Zahlen für das 1. Halbjahr 2019 sowie der Vorjahresperiode. Crocierissime wächst aus eigener Kraft und erwirtschaftet Gewinne. Mit dieser getrennten Führung kann das Kreuzfahrtgeschäft zielgerichteter und effektiver gesteuert werden. Die positive Entwicklung (€ 3,3 Mio. Umsatz und € 0,5 Mio. EBITDA) von Crocierissime spiegelt sich somit nicht im guten Datensatz der Gruppe wider.

In den ersten neun Monaten verbuchte lm group eine starke Performance in allen Schlüsselindikatoren. Der Umsatz im Kerngeschäft übertraf das Vorjahr um 19,1% und erreichte € 258,5 Mio. Das EBITDA im Kerngeschäft stieg im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2018 um 66,0%, wobei die EBITDA-Marge von 15,7% auf 21,9% wuchs, auch dank der kontinuierlichen Effizienzsteigerung auf Ebene der Kostenbasis.

Das Bruttoreisevolumen erreichte € 2'285 Mio. und wuchs damit um 22,7%. Auf Grundlage dieser guten Ergebnisse bestätigt die Gruppe die Prognose für das Gesamtjahr 2019:

Kerngeschäfts-Umsatz von voraussichtlich über € 320 Mio. (+12% gegenüber 2018).

(+12% gegenüber 2018). Kerngeschäfts-EBiTDA von voraussichtlich € 68-70 Mio. (+57% gegenüber 2018).

(+57% gegenüber 2018). Bereinigtes EBITDA von voraussichtlich € 63-65 Mio. (+100% gegenüber 2018).

Ergebnisse erste neun Monate in Millionen €

2019 2018 Veränderung ggü. Vorjahr Bruttoreisevolumen 2'285,0 1'862,0 +22,7% Umsatz Kerngeschäft* 258,5 217,1 +19,1% EBITDA Kerngeschäft* 56,5 34,0 +66,0% Bereinigtes EBITDA** 51,5 23,5 +119,1% Nettogewinn*** 20,6 6,5 +216,9% Liquide Mittel*** 96,2 98,5 -2,3% Nettofinanzposition*** 58,5 65,8 -11,1%

* Das Kerngeschäft umfasst die Ergebnisse von Online-Reiseagentur- (OTA), META- und Mediengeschäft ohne Einmaleffekte und Ergebnisse der Venture-Initiativen (eigenständige Unternehmen, die unabhängig von lm group geführt werden), um die tatsächliche Entwicklung des Kerngeschäfts abzubilden.

** Das bereinigte EBITDA bezieht sich auf das Konzernergebnis einschliesslich des Effekts aus Venture-Initiativen und Betriebskosten.

***Nettogewinn, liquide Mittel und Nettofinanzposition beinhalten auch Einmaleffekte

Wachstumstreiber von lm group ist nach wie vor das OTA-Geschäft, dank der herausragenden Leistungen bei Flügen und dynamischen Paketen, die im Vergleich zu letztem Jahr (+32,5% bzw. +38,3%) deutlich über dem durchschnittlichen Marktwachstum lagen.

Das META-Geschäft zeigte trotz Umsatzrückgang eine deutlich höhere Profitabilität (25% EBITDA-Marge im Kerngeschäft in den ersten neun Monaten 2019 gegenüber 20% im Vorjahreszeitraum).

Das Media-Geschäft, das neu unter dem Markennamen Forward geführt wird, wuchs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Drittel (32,7%) dank des höheren Traffic-Volumens bei den OTA-Leistungen, der Einführung neuer Monetisierungslösungen und des guten Starts von Madfish, dem neu erworbenen Geschäft für Videoproduktionen.

Marco Corradino, CEO, sagte: «Unser Wachstum setzt sich fort. Alle Länder entwickelten sich sehr gut. Wir sind sehr zufrieden mit den Zahlen der ersten neun Monate 2019 und insbesondere damit, wie die dynamischen Pakete ihr sehr starkes Wachstum beibehalten. Unsere Organisation ist so aufgestellt, dass wir ein wesentlich grösseres Unternehmen betreiben können. Wir sind in der Lage, ohne zusätzliche Investitionen das Handelsvolumens wesentlich zu erhöhen.»

Sergio Signoretti, CFO, ergänzte:«Mit einem deutlichen Wachstum aller KPIs erfüllen die Ergebnisse der ersten neun Monate 2019 alle Erwartungen. Sie bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Unsere Zuversicht basiert auf dem klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber Mitbewerbern, den wir im Marktsegment der dynamischen Pakete aufbauen konnten. Ausserdem haben wir dank einer ausgefeilten Preisstrategie die Performance im Bereich Flüge wiederhergestellt. Dies hat unser Geschäftsmodell, das in den letzten zwei Jahren sehr gut funktioniert, grundlegend verändert.»

Überlm holding

lm holding zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Online-Reisegeschäft und führt ein Portfolio bekannter Marken wie lastminute.com, Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost und Hotelscan. Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, als wichtigstes und inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von Reisenden zu bereichern. Jeden Monat erreicht die Gruppe über ihre Websites und mobilen Apps (in 17 Sprachen und 40 Ländern) 45 Millionen Besucher, die ihre Reise- und Freizeiterlebnisse bei uns suchen und buchen. Über 1'200 Mitarbeitende, die uns als Arbeitgeber schätzen, stellen unserem Zielpublikum ein umfassendes und inspirierendes Angebot aus Produkten und Dienstleistungen rund um das Reisen zur Verfügung. lastminute.com N.V ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN.

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Wir weisen darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen und mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aus verschiedenen Gründen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. lastminute.com group ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren.