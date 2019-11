Meguma Gold Corp.: MegumaGold gibt ein Planungsupdate für 2019 auf Explorationsliegenschaft Killag in Nova Scotia DGAP-News: Meguma Gold Corp. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Zwischenbericht Meguma Gold Corp.: MegumaGold gibt ein Planungsupdate für 2019 auf Explorationsliegenschaft Killag in Nova Scotia 07.11.2019 / 07:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- MegumaGold gibt ein Planungsupdate für 2019 auf Explorationsliegenschaft Killag in Nova Scotia 7. November 2019 Halifax, Nova Scotia. MegumaGold Corp. (CSE: NSAU, OTC: NSAUF, FWB: 2CM2) ("MegumaGold" oder das "Unternehmen") gibt bekannt , dass das Unternehmen mit den Planungen und Genehmigungsarbeiten begonnen hat, um ein Kernbohrprogramm auf seiner Explorationsliegenschaft Killag im Osten der kanadischen Provinz Nova Scotia zu unterstützen. Die Ergebnisse eines Reverse Circulation (RC, Rückspülbohrungen) -Bohrprogramms (2.247 m), welches das Unternehmen Anfang 2019 auf der Liegenschaft durchgeführt hat, bestätigten, dass auf der Liegenschaft stark anomale Goldgehalte über signifikante Mächtigkeiten in den Grundgebirgsabfolgen einer mit Quarzgängen durchzogenen Grauwacke und Argillit vorkommen (Abbildung 1und 2). Diese Goldgehalte konzentrieren sind entlang des Scharniers der historischen kartierten Antiklinale Killag-Goldenville und kommen in einem breiten geochemischen Alterationshof vor, der auch die wichtige Scharnierzone der Antiklinale markiert. Zuvor bekannt gegebene Ergebnisse des RC-Programms in Tabelle 1 definieren einen Korridor von Goldanomalien, der mit der Scharnierzone zusammenfällt und mindestens 1 km lang ist (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. Mai 2019). Der anomale Trend ist sowohl nach Osten als auch nach Westen bis jenseits der Grenzen des RC-Programms 2019 offen. Die Ergebnisse historischer Bergbauaktivitäten und Kernbohrungen innerhalb des Gebiets unterstützen die Definition des goldführenden Charakters dieses Bereiches. Tabelle 1: Höhepunkte des RC-Bohrprogramms 2019 auf der Liegenschaft Killag Bohrung Abschnitt KRGC-32 4 m mit 4,94 g/t ab 67 m KRGC-35 2 m mit 4,64 g/t ab 77 m KRGC-31 5 m mit 1,31 g/t ab 31 m KRGC-31 4 m mit 1,27 g/t ab 47 m KRGC-35 2 m mit 2,39 g/t ab 55 m KRGC-30 3 m mit 1,52 g/t ab 95 m KRGC-36 4 m mit 0,76 g/t ab 49 m KRGC-36 1 m mit 54,2 g/t ab 83 m Anmerkung: Wahre Mächtigkeiten der vererzten Abschnitte sind zurzeit unbekannt; siehe technische Offenlegung unten. Bohrabschnitte wurden ursprünglich in der Pressemitteilung des Unternehmens am 7. Mai 2019 veröffentlicht. Neben separaten Zonen mit höheren Goldgehalten wie in Tabelle 1 zeigen die RC-Ergebnisse von 2019 auch, dass Gold in geochemisch signifikanten Mengen über lange Bohrabschnitte innerhalb der Scharnierzone der Antiklinale vorkommt. Die besten dieser Goldgehalte kommen in Bohrung KRGC-35 vor, die basierend auf einem unteren nominalen Cut-off-Gehalt von 20 ppb Au (Parts Per Billion) einen gewichteten durchschnittlichen Goldgehalt von 0,11 g/t (Gramm pro Tonne) über eine kontinuierlich beprobte Bohrungslänge von 81 m lieferte. Andere gewichtete Durchschnittsabschnitte, die auf dem gleichen Cut-off-Gehalt basieren, sind in der folgenden Tabelle 2 aufgeführt. Zusammengenommen decken diese Ergebnisse Abschnitte von alteriertem und mit Quarzgängen durchzogenen Grundgebirge ab, das sich überwiegend aus Grauwacke mit lokal eingebettetem Argillit zusammensetzt. Die Goldergebnisse definieren einen ausgedehnten Hof weitverbreiteter niedrig-haltiger Anomalien, die mit dem alterierten Grundgebirge in Zusammenhang stehen, das in und neben der Scharnierzone der Killag-Antiklinale vorkommt. Diese Verteilung wird vom Unternehmen als Beweis dafür interpretiert, dass ein signifikantes goldführendes Hydrothermalsystem die Antiklinalstruktur auf der Liegenschaft durchzogen hat. Abbildung 1. https://www.newsfilecorp.com/redirect/LPPBFp4a Die systematische Überprüfung der Auswirkungen des Systems insbesondre in Bereichen argillitreicher Stratigrafie, die lokal in Streichrichtung der Antiklinale vorkommen, ist für das Unternehmen vorrangig. Zu diesem Zweck wird das für das RC-Bohrgebiet vorliegende dreidimensionale (3-D) geologische Modell zurzeit aktualisiert, um die Ansatzpunkte für die Kernbohrungen konkret festzulegen, die auf den RC-Ergebnissen 2019 basieren. Die Arbeiten für den Erhalt der Landzugangsgenehmigungen für die Durchführung dieser Bohrungen im Frühjahr 2020 wurden ebenfalls eingeleitet. Tabelle 2: RC-Bohrprogramm 2019 - gewichteter Durchschnitt der niedrigen Goldgehalte in den Bohrabschnitten Boh- von bis Län- Gewichteter Max. Min. Nr. 0,10 g/t Au; Maximal 3 x 1 m Proben mit ISIN CA58518M1041 AXC0074 2019-11-07/07:31