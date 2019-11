The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.11.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.11.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0419041535 BC EST.CHILE 19/27 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A2YPAJ3 SEMPER IDEM ANL 19/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB76B6 BAY.LDSBK.IS. 19/28 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0US0 DZ BANK IS.A1209 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0UT8 DZ BANK IS.A1210 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0VM23 DEKA FESTZINS ANL 19/34 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3621 LB.HESS.THR.CARRARA11F/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB13EA5 LBBW STUFENZINS 19/31 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB13EB3 LBBW STUFENZINS 19/33 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB13E96 LBBW STUFENZINS 19/30 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13EC1 LBBW STUFENZINS 19/34 BD01 BON EUR NCA XFRA ES0213307061 BANKIA 19/26 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013456480 BATIGERE 19/44 BD01 BON EUR NCA XFRA US14913Q3B33 CATERP.F.SV. 19/24 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US4042Q1AA55 HSBC BK USA 04/34 FLR MTN BD01 BON USD NCA XFRA US822582CC49 SHELL INTL F 19/24 BD01 BON USD NCA XFRA US822582CD22 SHELL INTL F 19/29 BD01 BON USD NCA XFRA US822582CE05 SHELL INTL F 19/49 BD02 BON USD NCA XFRA US912828YS30 USA 19/29 BD02 BON USD NCA XFRA XS2069101868 KONINKL.KPN 19/UND. FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS2075938188 EIB 19/24 MTN BD02 BON RUB NCA XFRA XS2078532913 CHINA 19/26 BD02 BON EUR NCA XFRA XS2078696866 GRENKE FIN. 19/25 MTN BD02 BON EUR NCA SS7A XFRA CA3807211006 GOLD SPRINGS RESOURCE EQ00 EQU EUR N