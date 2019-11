FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.11.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTBGK XFRA US05544A1097 BG STAFFING INC. DL-,01 0.271 EURWT5 XFRA US1307881029 CALIF. WATER SERV. GRP 0.178 EURRDO XFRA US82968B1035 SIRIUS XM HLDGS DL-,001 0.012 EUR70B XFRA LU1789205884 B+S GROUP SA INH EO-,06 0.130 EURIV6C XFRA SE0008373906 KINNEVIK B SK 0,10 0.376 EUR17M XFRA US60786M1053 MOELIS+CO. A DL-,01 0.451 EURZCG XFRA US09180C1062 BJ'S RESTAURANTS INC. 0.117 EURBP8 XFRA US1011191053 BOSTON PRIV.FINL H. DL 1 0.108 EUR0IB XFRA US46146L1017 INVESTORS BANCORP (NEW) 0.099 EURNXZ XFRA US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GR.A DL-,01 0.406 EURIF6N XFRA US4586653044 INTERFACE INC. DL-,10 0.059 EUR14M XFRA US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCT. MI 0.902 EUR03G XFRA MHY2687W1084 GASLOG PARTNERS UTS 0.496 EURKR51 XFRA US48251W1045 KKR + CO. INC. A O.N. 0.113 EUR68V XFRA US05722G1004 BAKER HUGHES CO. 0.162 EUR0CT XFRA GB00BLY2F708 CARD FACTORY PLC LS-,01 0.092 EURS0V XFRA US8115431079 SEABOARD CORP (DEL.) DL 1 2.030 EURG4K XFRA US37946R1095 GLOBAL PARTNERS LP UTS 0.469 EURTE1 XFRA US09073M1045 BIO-TECHNE CORP. DL-,01 0.289 EUR19H XFRA US4270965084 HERCULES CAP INC. DL-,001 0.316 EURALU2 XFRA US03965L1008 ARCONIC INC. DL 1 0.018 EURBB3 XFRA US11373M1071 BROOKLINE BANCORP. (DEL.) 0.104 EURFCF XFRA US3198291078 FIRST COMMONW. FINL DL 1 0.090 EURMBM XFRA US5711571068 MARLIN BUSINESS DL-,01 0.126 EURVEG XFRA US92763M1053 VIPER ENERGY PARTNERS UTS 0.415 EUR2OC XFRA US1724641097 CINER RESOURCES UTS 0.307 EURHDJA XFRA JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON DL 1,50 0.325 EURSF5 XFRA GB00BYZDVK82 SOFTCAT PLC LS-,0005 0.307 EUR5IG XFRA GB00B0CM0C50 IDEAGEN PLC LS -,01 0.002 EURRUNA XFRA US7818462092 RUSH ENTERPRISES A DL-,01 0.117 EURG7LC XFRA MHY2745C1104 GOLAR LNG PARTN.PFD UTS A 0.493 EUR62C XFRA US20855T1007 CONSOL COAL RES UTS 0.462 EURUIO XFRA US04911A1079 ATLANTIC UNION BANKS.DL 2 0.226 EURHSI XFRA US4228191023 HEIDRICK+STRUG.INTL DL-01 0.135 EURBDO XFRA US18270P1093 CLARUS CORP. 0.023 EUR