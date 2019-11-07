Anzeige
Mehr »
Lynx Broker
Login
Donnerstag, 07.11.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 616 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 157700 ISIN: SG1M77906915 Ticker-Symbol: S3Z 
Tradegate
04.11.19
17:37 Uhr
2,080 Euro
-0,080
-3,70 %
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Singapur
1-Jahres-Chart
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,020
2,120
09:46
2,060
2,080
08:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ASCENDAS REIT
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST2,080-3,70 %
PAYNOVA AB1,020-0,39 %
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA ADR6,750-4,26 %
VARIA US PROPERTIES AG35,500-0,29 %