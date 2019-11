FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.11.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 08.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.11.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.11.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

S3Z XFRA SG1M77906915 ASCENDAS REIT(A-REIT) UTS

7PN1 XFRA SE0013108867 PAYNOVA AB O.N.

VAU XFRA CH0305285295 VARIA US PROP. VINKUL.SF1

T2K1 XFRA US8938702045 TRANSP.DE GAS B ADRREGS/5