Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Fielmann hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert, verzeichnete aber beim Gewinn Einbußen. Grund waren vor allem höhere Personalkosten durch Neueinstellungen sowie Abschreibungen auf Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen, die im Vorjahresquartal nicht anfielen. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Deutschlands größte Optik-Einzelhandelskette.

Im Zeitraum Juli bis September sank der Gewinn nach Steuern und Dritten um 1,7 Prozent auf 52,7 Millionen Euro. Vor Steuern betrug der Gewinn 78,5 Millionen Euro, ein Rückgang von 1,9 Prozent. Der Umsatz wuchs im Quartal um 9,2 Prozent auf 400,1 Millionen Euro.

Im Neunmonatszeitraum Januar bis September ergaben sich trotz der negativen Effekte Zuwächse auch beim Gewinn. Nach Steuern und Dritten stieg der Gewinn um 4,6 Prozent auf 138,5 Millionen Euro, Vor Steuern war ein Plus von 5,1 Prozent auf 206,1 Millionen Euro verzeichnet worden. Der Umsatz verbesserte sich um knapp 8 Prozent auf 1,16 Milliarden Euro.

In diesem Zeitraum investierte Fielmann nach eigenen Angaben in den "deutlichen Mitarbeiteraufbau", unter anderem für die angekündigte beschleunigte Expansion und Digitalisierung des Unternehmens. Ende September beschäftigte der Hamburger MDAX-Konzern 20.519 Mitarbeiter, gut 1.000 mehr als ein Jahr zuvor.

Wie geplant, hat Fielmann entsprechend der Strategie "Vision 2025" die Investitionen im Vergleich zum Vorjahr deutlich ausgeweitet. In den ersten neun Monaten investierte der Konzern 74,4 Millionen Euro, nach 47,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Diese habe Fielmann vollständig aus dem Cashflow beglichen. Nach einer früheren Mitteilung entfielen von den 74,4 Millionen Euro 35,8 Millionen Euro auf das erste Halbjahr.

Laut Prognose soll der Vorsteuergewinn 2019 weiter wegen der geplanten Investitionen auf dem Niveau des Vorjahres von knapp 251 Millionen Euro stagnieren.

Mit der Strategie will Fielmann das Wachstumstempo bis 2025 mithilfe von Investitionen in Digitalisierung, Expansion im In- und Ausland, Kostensenkungen und Ausbau des Bereichs Hörakustik deutlich erhöhen. Damit 2025 sowohl der Vorsteuergewinn als auch der Umsatz wie geplant um 39 Prozent höher liegen als 2018, will Fielmann in diesem und dem kommenden Jahr insgesamt mehr als 200 Millionen Euro in die Hand nehmen - und 2019 einen stagnierenden Gewinn in Kauf.

Fielmann erzielt das Gros seines Umsatzes mit Brillen, Hörgeräten und Kontaktlinsen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2019 01:22 ET (06:22 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.