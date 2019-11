Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für BMW nach Quartalszahlen von 74 auf 77 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Die Erträge außerhalb der Autosparte hätten seine Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hinsichtlich der Kosten im kommenden Jahr legte der Experte jedoch Vorsicht an den Tag./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 14:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / 14:57 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

