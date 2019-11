11880 Solutions AG mit erfolgreicher Bilanz nach neun Monaten 2019: EBITDA vervierfacht, Umsatz wächst um mehr als 11 Prozent DGAP-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen 11880 Solutions AG mit erfolgreicher Bilanz nach neun Monaten 2019: EBITDA vervierfacht, Umsatz wächst um mehr als 11 Prozent 07.11.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Essen, 7. November 2019 - Die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres der 11880 Solutions AG sind sehr erfolgreich verlaufen: Der Umsatz auf Gruppenebene lag mit 35,2 Millionen Euro um 11,4 Prozent höher als im Vorjahr (30.09.2018: EUR 31,6 Mio.). Das erwirtschaftete EBITDA betrug zum 30. September 2019 1,9 Millionen Euro und hat sich damit gegenüber Vorjahr nahezu vervierfacht (30.09.2018: EUR 0,5 Mio.). Sowohl im Geschäftssegment Digital als auch im Auskunftsbereich wurden die internen Planungen im Berichtszeitraum deutlich übertroffen. Noch nie zuvor konnten in der Unternehmensgeschichte so viele neue Vertragskunden gewonnen werden wie von Januar bis September 2019. Mit 7.455 Neukunden verzeichnet die 11880 Solutions AG einen Rekord und hat jetzt insgesamt 37.155 Digitalkunden unter Vertrag. Der Umsatz im Digitalgeschäft wuchs im Berichtszeitraum bei einem EBITDA von 1,6 Millionen Euro (30.09.2018: EUR 1,0 Mio.) um 14,8 Prozent auf 25,6 Millionen Euro (30.09.2018: EUR 22,3 Mio.). Auch im Bereich Auskunft stieg der Umsatz nach massivem Rückgang in den vergangenen Jahren um 3,2 Prozent. Er belief sich zum 30. September 2019 auf 9,6 Millionen Euro (30.09.2018: EUR 9,3 Mio.). Insbesondere auf Grund des starken Wachstums im Call Center-Drittgeschäft betrug das erwirtschaftete EBITDA im Segment Auskunft 0,3 Millionen Euro gegenüber minus 0,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der operative Cashflow des Konzerns lag zum 30. September 2019 um 2,5 Millionen Euro höher als der Vorjahreswert und belief sich auf 2,3 Millionen Euro (30.09.2018: EUR -0,2 Mio.). Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG, zu den Neun-Monats-Ergebnissen 2019: "Die operative Entwicklung in diesem Jahr unterstreicht den Turnaround unseres Unternehmens nachhaltig. Es ist uns gelungen, das Geschäft mit komplett überarbeiteten Produktportfolios, internen Restrukturierungen und einer neuen Unternehmensmentalität wieder auf die Erfolgsspur zu führen. Nun wollen wir weiterwachsen und unsere Marktposition ausbauen. Dazu erörtern wir derzeit aktiv verschiedene Kooperationsmöglichkeiten mit unserem neuen Großaktionär united vertical media GmbH." Den vollständigen Neun-Monats-Bericht 2019 finden Sie hier: https://ir.11880.com/finanzberichte Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 0201 / 8099-188 E-Mail: anja.meyer@11880.com --------------------------------------------------------------------------- 07.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG Hohenzollernstraße 24 45128 Essen Deutschland Telefon: 0201-80990 E-Mail: info@11880.com Internet: www.11880.com ISIN: DE0005118806, DE0005118806, , WKN: 511880, 511880 Indizes: Prime All Share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 906897 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 906897 07.11.2019 ISIN DE0005118806 DE0005118806 AXC0090 2019-11-07/08:00