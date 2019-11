Hawesko-Gruppe: Wachstumstrend in Q3 fortgesetzt DGAP-News: Hawesko Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Hawesko-Gruppe: Wachstumstrend in Q3 fortgesetzt 07.11.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Hawesko-Gruppe: Wachstumstrend in Q3 fortgesetzt - Konzernumsatz im 3. Quartal 2019 um 9,5 % auf EUR 119 Mio. gesteigert - Endkundensegmente Retail- und E-Commerce wachsen weiter, B2B verfehlt Vorjahr knapp - Positive Einmaleffekte in Q4 erwartet, Jahresprognose 2019 bestätigt Hamburg, 7. November 2019. Die Hawesko Holding AG (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) hat heute ihren Bericht über das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2019 veröffentlicht. "Mit einem Umsatzplus von 9,5 % gegenüber dem Vorjahr sind wir auch im dritten Quartal auf Wachstumskurs. Zudem haben wir mit dem Umzug des B2B-Lagers an einen logistisch vorteilhafteren Standort einen wichtigen Baustein unserer Strategie erfolgreich umgesetzt. Das war zwar mit nicht unerheblichem Aufwand verbunden, legt aber das Fundament für künftiges Wachstum", sagte Thorsten Hermelink, der Vorstandsvorsitzende der Hawesko-Gruppe in Hamburg. Im dritten Quartal 2019 stieg der Konzernumsatz durch das Wachstum in den Endkundensegmenten Retail und E-Commerce auf EUR 118,5 Mio. (Vorjahresquartal EUR 108,3 Mio.). Die Brand Unit Retail (Jacques' Wein-Depot sowie Wein & Co.) steigerte ihren Umsatz um 26,0 % auf EUR 44,4 Mio. Das Wachstum von Jacques' betrug 4,1 %. In der Brand Unit E-Commerce konnte ein Umsatz von EUR 36,4 Mio. erzielt werden, was einem Plus von 3,8 % entspricht. Durch Verzögerungen beim Anlaufen der neuen Lagerlogistik konnte der B2B-Umsatz mit EUR 37,7 Mio. das Vorjahresquartal (EUR 37,9 Mio.) nicht ganz erreichen. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit im Konzern (EBIT) lag im dritten Quartal 2019 mit EUR 0,5 Mio. leicht unter dem Vorjahres-EBIT von EUR 0,8 Mio. - hauptsächlich infolge von Einmalkosten in Höhe von EUR 1,8 Mio. in Zusammenhang mit dem Umzug des B2B-Lagers. Der Vorstand erwartet im vierten Quartal positive Einmaleffekte im Rahmen der Umstellung der B2B-Gruppen-Logistik, die die in den beiden Vorquartalen angefallenen Einmalbelastungen des Logistikumzugs von insgesamt EUR 2,5 Mio. kompensieren. Der Vorstand geht für das Gesamtjahr 2019 unverändert von einem inklusive Wein & Co. um ca. 7-9 % gegenüber 2018 gesteigerten Konzernumsatz aus sowie von einer EBIT-Marge in der Bandbreite zwischen 5,0-5,7 % (Vorjahr: 5,3 %). # # # Die Hawesko-Gruppe ist ein führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte sie einen Konzernumsatz von EUR 524 Mio. und beschäftigte - in den drei Brand Units Retail (Jacques' Wein-Depot und Wein & Co.), B2B (Wein Wolf und CWD Champagner- und Wein-Distributionsgesellschaft) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO und Vinos) - rund 1.000 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Der vollständige Halbjahresfinanzbericht zum 30. September 2019 kann auf www.hawesko-holding.com/presse/zwischenbericht-2019/ heruntergeladen werden. Herausgeber: Hawesko Holding AG Elbkaihaus Große Elbstraße 145d 22767 Hamburg Internet: hawesko-holding.com (Firmeninformationen) hawesko.de (Online-Shop) jacques.de (Standorte und Online-Angebot von Jacques') vinos.de (Angebot von spanischen Weinen durch Vinos) weinco.at (Online-Shop von Wein & Co.) wirwinzer.de (deutsche Weine direkt vom Erzeuger) Presse- und Investor-Relations-Kontakt: Thomas Hutchinson Tel. (040) 30 39 21 00 E-Mail: ir@hawesko-holding.com --------------------------------------------------------------------------- 07.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Hawesko Holding AG Große Elbstraße 145 d 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 30 39 2100 Fax: +49 40 30 39 2105 E-Mail: ir@hawesko-holding.com Internet: www.hawesko-holding.com ISIN: DE0006042708 WKN: 604270 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Tradegate Exchange EQS News ID: 906879 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 906879 07.11.2019 ISIN DE0006042708 AXC0092 2019-11-07/08:01