Wo bleibt der so oft angekündigte Frieden im Handelskrieg? Es war heute fast gespenstisch ruhig mit extrem schwachen Handelsumsätzen an der Wall Street mangels wichtiger Konjunkturdaten - auch die US-Berichtssaison ist so gut wie vorbei. Dann aber Bewegung durch die Meldung, dass das Treffen zwischen Trump und Xi Jinping, das eigentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...