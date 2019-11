Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Siemens hat seine Viertquartalszahlen vorgelegt: Nachfolgend ein Vergleich der Zahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q18/19 ggVj 4Q18/19 ggVj 4Q17/18 Auftragseingang 24.707 +4% 23.595 -0,4% 23.700 Umsatz 24.522 +8% 23.217 +3% 22.606 Ergebnis nach Steuern 1.470 +116% 1.151 +69% 681 Ergebnis je Aktie 1,63 +136% 1,25 +81% 0,69

Mit einem Schlussspurt hat Siemens der konjunkturellen Abkühlung getrotzt und die selbstgesteckten Prognosen für das Geschäftsjahr 2019 doch noch erfüllt. Im gerade begonnenen Geschäftsjahr 2019/20 peilt Siemens erneut ein moderates Umsatzwachstum an. Unter dem Strich soll ein Gewinn je Aktie in der Größenordnung von 6,30 bis 7,00 Euro stehen. Siemens rechnet damit, dass Kosten für geplante Restrukturierungsmaßnahmen von positiven Effekten der Ausgliederung des Energiegeschäfts ausgeglichen werden.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

MUNICH RE (7.30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL* 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Bruttoprämien 12.944 +1% 6 12.790 Anlageergebnis 1.773 +35% 5 1.311 Operatives Ergebnis 927 -11% 5 1.040 Schaden-Kosten-Quote** 100,5 -- 2 100,7 * Munich Re meldete am 18.10. bereits ein Konzernergebnis in einer Größenordnung von 850 Millionen Euro ** Rückversicherung - Schaden/Unfall

COMPUGROUP (8.00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Umsatz 169 +2% 3 166 EBITDA 36,7 -1% 3 37,1 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 19 Ergebnis je Aktie 0,26 -30% 2 0,37

RHEINMETALL (7.30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Umsatz 1.468 +4% 16 1.411 Umsatz Automotive 671 -5% 15 708 Umsatz Defence 799 +14% 15 703 EBIT 93 -27% 15 127 EBIT Automotive 42 -30% 14 60 EBIT Defence 57 +33% 14 43 Ergebnis nach Steuern/Dritten 55 -28% 11 77 Ergebnis je Aktie 1,26 -30% 12 1,80

Weitere Termine:

06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate, Zürich

07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 3Q, München

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 9 Monate, Duisburg

07:00 DE/Stratec SE, Ergebnis 9 Monate (14:00 Telefonkonferenz), Birkenfeld

07:00 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 9 Monate, Stuttgart

07:00 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q, Toyota City

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg

07:00 AT/S&T AG, Ergebnis 9 Monate, Linz

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 3Q, Mailand

07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 3Q, Hamburg

07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q, Düsseldorf

07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 3Q, München

07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q, Hamburg

07:30 DE/New Work SE (ehemals Xing SE), Ergebnis 9 Monate, Hamburg

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q (08:15 Webcast), Unterföhring

07:30 DE/Westwing Group AG, Ergebnis 9 Monate, München

07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 9 Monate, Wiesbaden

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 9 Monate, Würzburg

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 9 Monate (10:30 Telefonkonferenz), Köln

07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 9 Monate, Triest

07:40 LU/SAF-Holland SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1Q, Zörbig

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q, Cuxhaven

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 9 Monate, Oberkirch

08:10 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate, Paris

08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 9 Monate (10:30 Telefonkonferenz), München

08:45 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 9 Monate, Lübeck

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q, Burbank

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q, New York

DIVIDENDENABSCHLAG

BP: 0,1025 USD

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe September saisonbereinigt PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm - CH 09:00 Währungsreserven Oktober PROGNOSE: k.A. zuvor: 777,0 Mrd CHF - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 0,75% zuvor: 0,75% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 218.000

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:30 ES/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2024 Auktion 0,60-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2029 Auktion 1,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2035 Auktion 0,15-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2023 im Gesamtvolumen von 2,5 bis 3,0 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2034 Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2050 Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2066 im Gesamtvolumen von 8,5 bis 10 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2022 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion neuer 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 20 Mrd HUF

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.179,00 0,09 S&P-500-Future 3.072,00 -0,12 Nikkei-225 23.330,32 0,11 Schanghai-Composite 2.978,84 0,01 +/- Ticks Bund -Future 170,84 -5 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.179,89 0,24 DAX-Future 13.168,00 0,17 XDAX 13.173,22 0,17 MDAX 26.962,52 0,33 TecDAX 2.907,24 0,20 EuroStoxx50 3.688,74 0,33 Stoxx50 3.335,04 0,40 Dow-Jones 27.492,56 -0,00 S&P-500-Index 3.076,78 0,07 Nasdaq-Comp. 8.410,63 -0,29 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,89 +47

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Auf eine wenig veränderte Eröffnung stellen sich Händler an den europäischen Aktienmärkten am Donnerstag ein. Damit dürfte sich die Konsolidierung auf hohem Niveau erst einmal fortsetzen. "Kurzfristig tut sich der DAX nach oben schwer", sagt ein Marktteilnehmer. Von den Vorlagen aus den USA und aus Asien kommen kaum Impulse. Marktteilnehmer begründen die abwartende Haltung auch mit dem Umfeld. Beim Thema Handelsstreit gebe es wieder Irritationen, heißt es mit Blick darauf, dass der so genannte Phase-1-Vertrag nun womöglich erst im Dezember unterzeichnet werden soll. Im Blick steht neben den Quartalsberichten der Unternehmen die Sitzung der Bank of England.

Rückblick: Gut behauptet - "Der Markt setzt weiterhin auf eine Lösung des Handelsstreits und auf einen geregelten Brexit", sagte ein Marktteilnehmer. Damit setze er auch auf einen konjunkturellen Aufschwung. Gestützt wurde die Stimmung auch von einem überraschend deutlichen Anstieg des deutschen Auftragseingangs im September. Einzelkurse machte die Bilanzsaison. Societe Generale gewannen 3,4 Prozent dank eines überzeugenden Anstiegs der Kernkapitalquote und Erfolgen der Umstrukturierung. Unicredit legten um 1,0 Prozent zu und profitierten davon, dass ein Portfolio mit notleidenden Krediten im Umfang von 4,1 Milliarden Euro ausgelagert wurde. "Damit werden sie Ballast los und können wieder auf Wachstumskurs gehen", kommentierte ein Marktteilnehmer. Auf ein positive Echo stießen die Geschäftszahlen von Ahold Delhaize, die um 5,0 Prozent zulegten). BT Group verloren dagegen 4,7 Prozent, während Vodafone um 0,3 Prozent stiegen. Hintergrund war, dass der bisherige BT-Großkunde Virgin Media zu Vodafone wechselt. Swiss Re stiegen mit Plänen zum Einstieg bei der chinesischen China Pacific Insurance Co um 2,0 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

