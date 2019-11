Das Analysehaus Jefferies hat Valeo von "Hold" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 27 auf 29 Euro angehoben. Der Anlegerfokus im Autozuliefersektor dürfte sich von der Auftragslage hin zu Profitabilität, Liquidität und Bilanzqualität verlagern, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel reflektiere die gestiegene Branchenbewertung. Das neue Anlagevotum begründete er mit unvorteilhaften Chance-Risiko-Profil der Aktie des französischen Zulieferers./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 11:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-11-07/08:06

ISIN: FR0013176526