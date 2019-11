Die Ära Klaus Weinmann bei Cancom ist nun vollständig beendet. Er hat bei Cancom in der Summe einen tollen Job gemacht. Eine Firma von Null auf mehr als 1 Mrd. Euro Umsatz zu bauen, kann nicht jeder. Schon im Herbst 2018 hatte er das Amt des CEO bei dem IT- und Softwareunternehmen aus München niedergelegt. Über die von ihm geführte Primepulse SE war er noch mit knapp 10 % an Cancom beteiligt. Das ...

