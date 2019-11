07.11.2019 - Office Depot Europe, ein Konzernunternehmen der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8), hat den Verkauf seiner Tochtergesellschaften in der Tschechischen Republik und der Slowakei an die PBS Holding AG mit Closing vom 6. November 2019 abgeschlossen. Die PBS-Gruppe ist ein führender Händler für Bürobedarf, Papier und Schreibwaren mit Sitz in Wels/Österreich. Die PBS-Gruppe beliefert Kunden in Österreich, Deutschland, Polen, Ungarn, Italien, Slowenien, der Tschechischen Republik und der Slowakei. Verkauf des Mittel- und Osteuropageschäfts als Teil des laufenden ...

