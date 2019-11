Rückblick: Die Aktien von Siemens befinden sich seit dem Verlaufstief am 15. August bei 84,42 EUR in einer Aufwärtsbewegung. Am 21. Oktober wurde der Widerstand bei 100,00 EUR nachhaltig erobert. Die Aktien konnten in der Folge weiter bis zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...