Der italienische Versicherungskonzern Generali hat seinen Gewinn in den ersten neun Monaten dank guter Geschäfte in allen Bereichen merklich gesteigert. Das operative Ergebnis wuchs im Jahresvergleich um neun Prozent auf 3,9 Milliarden Euro, wie der Konkurrent von Allianz und Axa am Donnerstag in Triest mitteilte. Unter dem Strich trieb der Verkauf der deutschen Tochter Generali Leben mit vier Millionen Policen an den Abwickler Viridium den Überschuss des Konzerns sogar um fast 17 Prozent auf knapp 2,2 Milliarden Euro nach oben.

Im laufenden Geschäft profitierte Generali vor allem von seiner Lebensversicherungssparte. Der Bereich erwirtschaftete rund 60 Prozent des operativen Konzerngewinns und konnte sein Ergebnis im Jahresvergleich um fünf Prozent steigern. Aber auch das Schaden- und Unfallgeschäft legte zu, ebenso die Vermögensverwaltung, deren operativer Gewinn prozentual betrachtet mit fast 17 Prozent am stärksten wuchs. Unterdessen baute der Konzern sein Versicherungsgeschäft weiter aus. Die Brutto-Prämieneinnahmen stiegen im Jahresvergleich um drei Prozent auf 51,4 Milliarden Euro./stw/eas/mis

ISIN IT0000062072

AXC0128 2019-11-07/08:49