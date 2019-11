Zürich (ots) - localsearch (Swisscom Directories AG) und die BLS spannen beim Ticketverkauf zusammen. Neu können auf search.ch ÖV-Tickets online gekauft werden. Möglich macht das eine digitale Schnittstelle zwischen search.ch und der Ticketing-Technologie der BLS. localsearch ist der erste BLS-Verkaufspartner ausserhalb der ÖV-Branche.Die search.ch-Betreiberin localsearch (Swisscom Directories AG) und das Bahnunternehmen BLS sind eine Kooperation eingegangen. Seit Mitte Mai 2019 können auf der Webseite und der Mobile-App von search.ch Tickets für den öffentlichen Verkehr in der Schweiz gekauft werden. Möglich macht dies die Ticketing-Technologie der BLS.Integriert in die Ticket-Lösung ist seit heute auch eine praktische Check-in-Funktion. Die sorgt dafür, dass Reisende kein traditionelles ÖV-Ticket mehr benötigen, bevor sie in Zug, Bus oder Tram einsteigen. Vor Reisebeginn kann das virtuelle Ticket mit einem Wisch aktiviert werden und die App registriert die gefahrene Strecke. Verrechnet wird nach beendeter Reise schweizweit zum optimalen Preis - unabhängig von der jeweiligen Tarifzone.localsearch erster Partner ausserhalb der ÖV-Branche«Die Partnerschaft mit localsearch ist eine Premiere. Das Unternehmen ist unser erster Ticket-Partner ausserhalb der ÖV-Branche», freut sich Daniel Hofer, Leiter Personen-mobilität bei der BLS. Zu den bisherigen Partner der BLS gehört unter anderem der Zürcher Verkehrsverbund ZVV.Stefano Santinelli, CEO von localsearch lobt seinerseits die gute Zusammenarbeit mit der BLS: «Mit der BLS haben wir einen kompetenten und innovativen Partner für unser ÖV-Angebot gefunden. Besonders freut mich, dass unsere zwei innovativen Unternehmen mit dieser Kooperation beim Ticketverkauf gemeinsam neue Wege gehen.»search.ch: Mehr als eine halbe Million Fahrplan-Abfragen im Monatsearch.ch verzeichnet monatlich über eine halbe Million Fahrplan-Abfragen und gehört zu den meist genutzten Webangeboten der Schweiz. Dank der Ticket-Lösung der BLS entwickelt sich die beliebte Plattform noch mehr zu einem One-Stop-Shop für eine Vielzahl von Bedürfnissen.Neben Fahrplanauskünften und neu dem ÖV-Ticketverkauf integriert search.ch auch eine praktische Live-Suche und informiert unter anderem über Wetter, TV- und Kino-Programm, bietet einen Routenplaner und verfügt über viele weitere nützliche Angebote.Kontakt:Harry H. Meier, Mediensprecher localsearchFörrlibuckstrasse 62 | 8021 Zürich | T +41 58 262 71 39 |harry.meier@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061097/100836198