Costco Wholesale - Mega-Supermarkt-Betreiber eilt von Allzeithoch zu Allzeithoch! Cup and Handle vor Vollendung!

Symbol:ISIN: US22160K1051Costco Wholesale ist ein US-amerikanischer Betreiber von Supermärkten mit Hauptsitz in Issaquah bei Seattle, Bundesstaat Washington. 1983 von James Sinegal und Jeffrey Brotman gegründet, hat das Unternehmen inzwischen ca. 700 Geschäfte über den Erdball verteilt und verkauft in diesen Lebensmittel und Haushaltswaren. Mit 149.000 Mitarbeitern konnte der Konzern so im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von mehr als 152 Mrd. USD und einen Profit von 3,659 Mrd. USD erzielen. Auch im abgelaufenen Quartal konnte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 7 % zum Vorjahresquartal bei steigendem Gewinn verzeichnen, was sich natürlich auch in der Marktkapitalisierung, die mittlerweile ein Niveau von 132 Mrd. USD erreicht hat, widerspiegelt. Chartteschnisch läuft der Anteilsschein seit der Beendigung des Abwärtstrends auf Tagesbasis im Dezember 2018 in einer starken Bewegung Richtung Norden. Das Kursplus seit dem Tief beläuft sich inzwischen auf über 60 %, ein Ende des Aufwärtstrends ist nicht in Sicht, der Wert hält sich stabil und nachhaltig über dem EMA 50 und konsolidiert aktuell in einer Cup and Handle Trendfortsetzungsformation.Costco ist einer der größten Konkurrenten von Walmart, der Markt scheint jedoch für beide groß genug zu sein denn die wirtschaftliche Expansionsphase in Amerika beflügelt die Umsatz- und Gewinnzahlen beider Konzerne. Die aktuelle Cup and Handle Formation sehe ich als gute Möglichkeit, um einen Einstieg in diesen stabil steigenden Anteilsschein mit kalkulierbarem Risiko zu wagen.Ein Einstieg ergibt sich an zwei potentiellen Niveaus: Aggressive Trader können bereits beim Breakout durch das Tageshoch vom 22.10. bei 304,80 USD einsteigen, konservative Anleger warten auf die komplette Auflösung der Formation, was gleichbedeutend mit dem Breakout durch das Allzeithoch bei 307,29 USD ist. Der Stopp Loss kann in beiden Fällen unter den Henkel und unter den EMA 20 bei 294 USD gelegt werden!Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in COST