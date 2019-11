Der BASF-Kurs wird -trotz des aktuellen Kursanstieges- durch die noch immer niedrige fundamentale Bewertung und eine überdurchschnittliche Dividendenrendite von 4,71 % (2019e) gestützt. Die am 24. Oktober präsentierten Zahlen waren zwar von kräftigen Einbußen geprägt, den Marktteilnehmern genügte es aber, dass Umsatz und Gewinn des Chemiekonzerns trotz schwieriger Gemengelage nicht so stark zurückgegangen waren, wie befürchtet. Vor allem der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit belasteten das Geschäft. So ist der letzte Kursanstieg unter anderem auch auf positive Signale im Handelskonflikt zurückzuführen. Weiters setzt sich aktuell am Markt die Einschätzung durch, dass der globale Konjunkturrückgang weniger schlimm als befürchtet ausfallen könnte.

Zum Chart

Im Bereich 56-60 Euro hat die Aktie von BASF eine starke und längerfristig gültige Unterstützung getestet, die auch im Zeitraum Anfang Juni bis Ende August 2019 gehalten hat. Dies ist wichtig, ...

