Das operative Ergebnis wuchs im Jahresvergleich um neun Prozent auf 3,9 Milliarden Euro, wie der Konkurrent von Allianz und AXA am Donnerstag in Triest mitteilte. Unter dem Strich trieb der Verkauf der deutschen Tochter Generali Leben mit vier Millionen Policen an den Abwickler Viridium den Überschuss des Konzerns sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...