Heidelberger Druck ist im Bogenoffset die Nr. 1 in der Welt, aber hat den Sprung zum Digitaldruck verschlafen. Der Aufholprozess kostet Geld und sehr viel Geduld. Technisch ist es kein großes Problem, doch der Druckmarkt insgesamt hat seine Strukturen verändert. Dennoch schaffen es die Badener schrittweise und sind so billig, im Verhältnis zum Umsatz, wie kaum ein Unternehmen dieser Technikklasse. Gestern plus 11, 6 % und nach oben völlig offen.



