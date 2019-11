Der japanische Spielespezialist Nintendo hat starke Zahlen abgeliefert. Demnach konnte das Unternehmen sein operatives Ergebnis im zweiten Geschäftsquartal bei einem Umsatzanstieg um 23% auf knapp 272 Mrd. Yen auf 66,8 Mrd. Yen mehr als verdoppeln (Vj.: 30,9 Mrd. Yen). Die Erwartungen wurden damit um Längen geschlagen. Analysten hatten lediglich mit 251 Mrd. Yen Umsatz und einen Betriebsgewinn von 50,5 Mrd. Yen gerechnet.Zu verdanken hat Nintendo das gute Abschneiden nicht zuletzt seinen Switch-Spielekonsolen. Firmenangaben zufolge verkaufte das Unternehmen in den ersten sechs Monaten des Bilanzjahres (per 30.9.) 4,98 Mio. Geräte seines tragbaren Switch-Geräts und 1,95 Mio. Switch Lite-Handheld-Geräte, die erst im September in den Handel kamen (s. PEM v. 1.8.). Und das besonders lukrative Weihnachtsgeschäft kommt erst noch. Dennoch hob der Konzern seine Jahresziele vorerst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...