Nach einem verheerenden Jahresstart setzt sich die operative Talfahrt bei Suzuki im Q2 weiter fort. Während das gesammelte Q2-Zahlenwerk erst am Dienstag (5.11.) präsentiert wurde, musste der Automobilkonzern bereits im Vorfeld am 10.10. seine Umsatz- und Gewinnziele deutlich nach unten korrigieren. Unsere frühere Einschätzung, dass der japanische Fahrzeugbauer zu optimistisch aufs Gesamtjahr blickt, hat sich somit bewahrheitet (vgl. PEM v. 8.8.).Der Pkw-Absatz brach während des gesamten 1. Hj. (Gj. per 31.3.) wegen geringerer Verkaufszahlen in Japan, Indien und Indonesien um kräftige 17,2% auf 1,4 Mio. Fahrzeuge ein. Da half es wenig, dass mit 876 000 (+2,1%) ein paar Motorräder mehr verkauft wurden und das Marinegeschäft gut lief. Von April bis September sank der Umsatz auf 1,7 Billionen Yen (-9%, rd. 14,5 Mrd. Euro), während es operativ nur noch 118,6 Mrd. Yen (-40%) zu verdienen gab. Dabei ...

