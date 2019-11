Citroën hat den neuen C5 Aircross Hybrid präsentiert, der in Deutschland zu Brutto-Listenpreisen ab 40.390 Euro angeboten wird. Die Auslieferungen sollen Mitte 2020 starten. Citroën setzt in dem Kompakt-SUV auf die kleinere der beiden möglichen PHEV-Varianten. Wir erinnern uns: Die EMP2-Plattform von PSA ermöglicht grundsätzlich die Kombination eines Verbrenners mit einem E-Motor an der Vorderachse ...

