Wenn Sie an die Goldmine Kenville denken, gibt es einige Dinge, die Sie berücksichtigen müssen:

Wie soll unsere Untertage-Goldmine errichtet werden? Wir werden sie erschließen, indem wir uns darauf konzentrieren, sauber und umweltfreundlich zu sein und einen kleinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Wir werden die Möglichkeiten, die uns Mutter Natur geboten hat, voll ausschöpfen, um diesen Betrieb elektrisch und pneumatisch zu betreiben und gleichzeitig bedeutsame Arbeitsplätze für die lokale Wirtschaft zu schaffen. Falls Sie es noch nicht wussten: Größer ist nicht immer besser. Wir sind der Auffassung, dass wir äußerst profitabel sein und den schmalen Grat zwischen der Schaffung wichtiger Arbeitsplätze und einem umweltbewussten Handeln beschreiten können.

EINIGE WICHTIGE PUNKTE, DIE ZU BERÜCKSICHTIGEN SIND

1. Wir besitzen unsere Oberflächen- und Untertagerechte.

2. Wir besitzen alle unsere eigenen brandneuen Untertagegeräte sowie alle unsere Untertagebohrgeräte.

3. Wir besitzen unsere Transformatoren, Kompressoren und Stromleitungen.

4. Wir haben eine eigene Unterkunft für unsere Bergleute vor Ort.

5. Lokale Arbeitskräfte sind verfügbar und nur wenige Minuten entfernt.

6. Unsere Straßen und Gebäude werden unter Berücksichtigung aller Sicherheitsaspekte errichtet, montiert und bewacht.

7. Die Straße zum Standort heißt Kenville Mine Road, die direkt am BC Highway 3A, zehn Minuten außerhalb von Nelson liegt.

8. Unsere Hauptstromquelle ist elektrisch, stammt vom Wasserkraftwerk Kootenay, wurde erst kürzlich am Standort installiert und ist betriebsbereit.

9. Unser internes Untertage-Beleuchtungssystem wird mit einer langlebigen Niederspannungs-LED-Beleuchtung gewährleistet, die durch die natürliche Strömung des Bergwassers angetrieben wird.

10. Unsere Untertage-Bohr- und Erschließungsausrüstung wird pneumatisch mittels Luftkompression angetrieben, wobei der Strom aus dem Fluss Kootenay gewonnen wird.

11. Das Gestein, das wir fördern, ist eines der am besten geeigneten Verbundgesteine, das man fördern kann. Es ist sauber und säureneutralisierend und wird von vielen als Zuschlagstoff begehrt: Ingenieurbeton, Stollensicherung, technischer Rückversatz, Straßenbelag und Landschaftsbau.

12. Das vom Berg abfließende Wasser, das aus dem Minenportal strömt, zählt zu den besten Trinkwassern der Provinz und bietet eine ausgezeichnete Energiequelle für Oberflächen- und Untertagearbeiten.

13. Wir verfügen über eine digitale Bohrdatenbank, die bis in die 1940er Jahre zurückreicht und auch die letzten vier Jahre an Bohrungen umfasst, die vom aktuellen Minenmanager geleitet wurden.

14. Wir installieren unser eigenes Gebäudemanagement- und Sicherheitssystem mit Solarenergie und Strom.

Wir kennen die Probleme und nehmen die Herausforderung an.

Wir arbeiten daran, die Goldmine Kenville von Anfang bis zum Ende so grün wie möglich zu gestalten.

Mutter Natur ist unsere Partnerin und spielt eine wichtige Rolle beim Erreichen unserer Ziele. Das Taubgestein ist säureneutralisierend und der natürliche Wasserstrom aus dem bestehenden Portal, der die Quellen speist, ist eines der besten Trinkwasser der Provinz. Wir nutzen alles, was Mutter Natur uns zur Verfügung gestellt hat.

Wie können wir solche Anforderungen stellen? Wir haben die unserer Meinung nach besten Unternehmen beauftragt, die uns zur Verfügung stehen, um unsere Anforderungen zu verifizieren und zu klären. Massey Environmental hat unsere grundlegenden Wasserstudien durchgeführt, während SRK Consulting für unseren Schwermetallauswaschungsplan und -prüfungen verantwortlich zeichnete. Lassen Sie sich vom Begriff Schwermetall nicht täuschen - unser Taubgestein, das wir fördern möchten, ist in Wahrheit säureneutralisierend und ist neben vielen anderen positiven Umweltanwendungen auch als Verbundgestein für die Dammfiltration sehr begehrt. Um sicherzustellen, dass wir den richtigen Weg einschlagen, haben wir Paul Hughes and Associates mit der Erstellung des technischen Bodenprüfplans für die neue Abtragung beauftragt. Zu guter Letzt ist der Mann, der all diese Arbeiten leitet, Lloyd Penner - der letzte Bergarbeiter, der im Jahr 1992 unser Erz aus der Mine Kenville holte und vier Jahre lang an jenem Standort, den wir für die Erweiterung der ursprünglichen Goldmine Kernville halten, Golderzgänge bebohrte.

Ob wir einen Plan haben, fragen Sie? Ja, und dieser ist auf Laser ausgerichtet. Unser Ziel besteht darin, die Mine so zu erschließen, dass 125 Tonnen pro Tag Material mit einem Gehalt von 15 Gramm pro Tonne (0,5 Unzen pro Tonne) Gold gefördert werden können. Der erste Schritt ist die Erschließung der neuen Zugangsabtragung. Während dieser Erschließungsarbeiten werden Untertage-Diamantbohrungen Lücken in Bereichen schließen, in denen Oberflächenbohrungen bereits beträchtliches Gold in Quarzerzgängen durchschnitten haben. Danach können potenzielle Abbaublöcke definiert werden. Das Ziel besteht darin, zunächst eine Großprobe zu erschließen und zu produzieren und dann im Erfolgsfall mit der vollständigen Minenerschließung fortzufahren.

Die Verarbeitung und die Gewinnung von Gold würden abseits des Standorts erfolgen. Eine metallurgische Studie zur vollständigen Beschreibung der mineralisierten Zufuhr- und Produktmaterialien hat bereits begonnen.

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration von Ximen Mining Corp., als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 freigegeben.

Für das Board of Directors:

Christopher R. Anderson

Christopher R. Anderson,

President, CEO und Director

604-488-3900

Investor Relations:

Sophy Cesar, 604-488-3900

ir@XimenMiningCorp.com

Über Ximen Mining Corp.

Ximen Mining Corp. besitzt sämtliche Rechte an seinen drei Edelmetallprojekten, die sich im Süden der Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind die Goldmine Amelia und das epithermale Goldprojekt Brett. Darüber hinaus besitzt Ximen noch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit ist das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand einer Optionsvereinbarung. Der Optionspartner tätigt jährlich gestaffelte Zahlungen in Form von Barmittel und Aktien und finanzieren auch die Erschließung dieses Projekts. Das Unternehmen hat kürzlich die Kontrolle über die Goldmine Kenville in der Nähe von Nelson British Columbia übernommen, die alle ober- und unterirdischen Rechte, Gebäude und Gerätschaften umfasst.

Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts, unter anderem Aussagen über den Erhalt der Genehmigung der TSX Venture Exchange und die Ausübung der Option. Obwohl das Unternehmen davon überzeugt ist, dass diese Aussagen angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür leisten, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen; sie werden im Allgemeinen, aber nicht immer mit den Begriffen erwartet, plant, geht aus von, ist überzeugt von, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, visiert an, Potenzial, Ziel, viel versprechend und vergleichbare Ausdrücke oder dadurch gekennzeichnet, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten, dürften oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Aussagen und gehen mit einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten einher. Daher besteht keinerlei Gewissheit, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich davon abweichen, was in diesen Aussagen zum Ausdruck kommt. Soweit dies nicht durch das geltende Wertpapierrecht und die Richtlinien der TSX Venture Exchange vorgeschrieben ist, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung oder sonstige Faktoren ändern sollten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, zählen die Möglichkeit, dass die TSX Venture Exchange die geplante Transaktion nicht zeitgerecht oder überhaupt genehmigt. Den Lesern wird nachdrücklich empfohlen, die Berichte des Unternehmens einzusehen, die über das System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) der Canadian Securities Administrators unter www.sedar.com abrufbar sind, um eine vollständigere Darlegung dieser Risikofaktoren und ihrer möglichen Folgen zu erhalten.

Diese Pressemeldung stellt in dem betreffenden US-Bundesstaat, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Ximen Mining Corp

888 Dunsmuir Street - Suite 888,

Vancouver, B.C., V6C 3K4

Tel: 604-488-3900

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

