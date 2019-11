Der Immobilienkonzern Hamborner Reit hat in den ersten neun Monaten dank höherer Mieterlöse mehr verdient. Dennoch blieb das Unternehmen für den operativen Gewinn (Funds from Operations, kurz FFO) für das Gesamtjahr vorsichtig und rechnet weiterhin mit einem Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres. Die Dividende für 2019 soll weiterhin auf 47 Cent je Aktie steigen, für das Jahr 2018 wurden 46 Cent ausgeschüttet.

Im kommenden Jahr will Hamborner Reit einen höheren FFO erzielen als in diesem Jahr. Dazu sollen auch höhere Miet- und Pachterlöse auch dank jüngster zugekaufter Gewerbeimmobilien beitragen.

In den ersten neun Monaten bis September legte der operative Gewinn im Jahresvergleich um 2,7 Prozent auf 41,3 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Duisburg mitteilte. Die Miet- und Pachterlöse wuchsen in den ersten neun Monaten um zwei Prozent auf 63,7 Millionen Euro./ssc/mne/fba

ISIN DE0006013006

