Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zurich Insurance Group nach Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Dies schrieb Analyst Johnny Vo in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Prämienentwicklung im Schaden- und Unfallgeschäft sei in den ersten neun Monaten stark gewesen, das Lebensversicherungsgeschäft habe sich nicht ganz so gut entwickelt. Hinsichtlich der Profitabilität liefere das Zahlenwerk nur begrenzte Informationen./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / 06:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-11-07/10:18

ISIN: CH0011075394