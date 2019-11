Die Baader Bank hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Der Hersteller von Flurförderzeugen habe sich dem schwächeren Markttrend nicht entziehen können, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So sei der Aufragseingang gesunken. Der Umsatz sei allerdings stark gewesen. Nach der jüngsten Kurserholung sieht er das Papier nun fair bewertet./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / 08:38 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-11-07/10:27

ISIN: DE0006219934