Künftig wird der Fertigungsschwerpunkt der Preh-Tochterfirma Preh Car Connect (PCC) in China liegen. Das Connectivity- und Infotainment-Unternehmen soll in Zukunft verstärkt mit seiner chinesischen Schwestergesellschaft zusammenarbeiten. Auf diese Weise soll Neugeschäft in China generiert werden.

Das Werk von PCC in Dippach wird von der Preh GmbH übernommen. Die Preh-Gruppe, die seit 2011 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...