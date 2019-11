Mit deeplico, was für "deep learning intelligence code" steht, geht ein neues InsurTech im Versicherungsmarkt an den Start. Zusammen mit dem Gründer Uwe Redler beteiligt sich der Lübecker Maklerpool blau direkt an dem neuen Start-up. Das in Recklinghausen gegründete Unternehmen hat ein vollautomatisiertes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...