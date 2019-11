Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adler Real Estate von 17,40 auf 16,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die unterdurchschnittliche Entwicklung des Immobilienwertes dürfte bald ein Ende finden, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Donnnerstag vorliegenden Studie. Die Bedenken hinsichtlich der Ado-Transaktion seien übertrieben. Langfristig sollte sich das Potenzial des Immobilienbestandes, der bei Leerstand und Miethöhe Aufwärtspotenzial besitze, auszahlen./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / 07:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-11-07/10:42

ISIN: DE0005008007