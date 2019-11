Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas nach der Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Dass der Druck auf die Aktie während der Telefonkonferenz eher zugenommen habe, liege wohl an den nicht ganz so sicheren Aussagen des Sportartikelherstellers zum Wachstum und zur Profitabilität im kommenden Jahr, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

