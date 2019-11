Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts017/07.11.2019/10:20) - Täglich werden mehr als sechs Millionen Cyberattacken gefahren. Häufig gelten die Angriffe Industrieunternehmen, denen durch Datendiebstahl oder die Manipulationen von Produktionsdaten ernsthafter Schaden entsteht. Die Gefahr wird durch den Einsatz von digitalen Technologien und die Vernetzung von Produktionsanlagen noch verschärft. Gleichzeitig wächst die Komplexität und Qualität der zu erwartenden Angriffe. Eine vertrauenswürdige Sicherheitsinfrastruktur ist damit Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung der Produktion. Doch Cybersicherheit liegt in der Eigenverantwortung von Unternehmen. Das stellt besonders mittelständische Unternehmen vor neue Herausforderungen. Das Fachbuch "Cybersicherheit" verfolgt den Ansatz "Wissen ist die beste Verteidigung". Vielseitige Expertenbeiträge aus Praxis und Wissenschaft fügen sich zu einem umfassenden Leitfaden mit praktischen Handlungstipps für industrielle Anwender zusammen. Dabei werden mehrere ineinandergreifende Themenblöcke analysiert, die aus Sicht der Autoren in ihrer Gesamtheit für die Entwicklung von Cybersicherheit in produzierenden Unternehmen von zentraler Bedeutung sind. Das sind zum einen die technischen Aktionsfelder "Information Technology, Operational Technology und Internet of Things" und zum anderen die relevanten Einflussfaktoren "Risikomanagement, Unternehmensorganisation, Standards und Multiplikatoren". Auszüge aus dem Inhalt: * Cybersicherheit als Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung * Regelkonformität mit Normen und Richtlinien * Fabrik als Anwendungsdomäne / Industrial Control Systems * Mobile und intelligente Komponenten / Smart Devices * Plattformen mit gehosteten Anwendungen / Cloud Computing * Unternehmensorganisation * Risikomanagement Thomas Schulz (Hrsg.): Cybersicherheit für vernetzte Anwendungen in der Industrie 4.0 1. Auflage 2020 472 Seiten Preis: 69,80 EUR ISBN: 978-3-8343-3424-4 Das Buch kann unter https://vogel-fachbuch.de/maschinenbau/automatisierung/672-cybersicherheit bestellt werden - auch als E-Book erhältlich. Ein Rezensionsexemplar gibt es hier: pressestelle@vogel.de. Das Vogel- Fachbuchprogramm begleitet als Wissenspartner Anwender in der Praxis bei ihren beruflichen Herausforderungen, zeigt den aktuellen Wissensstand und eröffnet Professionals neue Perspektiven. Das Fachbuchportfolio geht auf technische und wirtschaftliche Treiber ein und bietet mehrmediales, gut strukturiertes Fachwissen. Modern und übersichtlich aufbereitet mit intelligenten Zusatzfeatures adressiert das Fachbuchprogramm bevorzugt Professionals in den Branchen Automobil, Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik und Verfahrenstechnik. Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191107017

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2019 04:20 ET (09:20 GMT)