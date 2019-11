Ladbergen (D) Wien (A) (ots) - Die HomeCap von Golden Compound überzeugte auf der K-Messe mit gutem Geschmack bei gutem GewissenDie Kunststoffbranche ist voll am Puls der Zeit. Dies manifestierte sich klar bei der eben zu Ende gegangenen K-Messe, der weltweit größten Fachmesse der Kunststoff- und Kautschukindustrie. Wachsendes Interesse zeigten die rund 225.000 Besucher der Megaveranstaltung in Düsseldorf - wenig verwunderlich - an nachhaltigen Rohstoffen und ressourcenschonenden Lösungen. Der Wunsch, mit neuesten Technologien verantwortungsvoll den künftigen Herausforderungen zu begegnen, war allgegenwärtig.Auf besonders hohes Interesse stieß die am Stand der Firma Campetella präsentierte HomeCap aus dem Rohstoff "Golden Compound green". Die innovative Getränkekapsel wurde vollständig von Golden Compound, dem deutschen Spezialisten für hochwertige Biokunststoffe, designt und entwickelt. Sie ist die erste und einzige Kaffeekapsel mit Sonnenblumenschalen, die auch bereits die begehrte Zertifizierung für Heimkompostierung, "OK compost HOME", vom TÜV Austria erhalten hat.Echter Mehrwert: kompostiert ohne MikropartikelDamit wartet die HomeCap mit einem echten Mehrwert auf: Kaffeekapsel inklusive Hightech-Barriere-Vlies bauen sich auf dem Heimkompost binnen 12 Monaten vollständig ab. Sie hinterlässt auch dauerhaft keine Mikropartikel, da das gesamte Kapselmaterial in seine grundlegenden Bestandteile (Wasser, CO2 und Biomasse) abgebaut wird."Dank unserer umweltfreundlichen Deckeltechnologie mit dem speziellen Sauerstoff-Barriere Vlies kann bei der Heimkompostierung der wertvolle, nährstoffreiche Kaffeesatz voll genutzt werden. Kapsel, Barriere Vlies und Kaffeereste werden nach und nach zu Dünger und Blumenerde", erklärt Reinhard Trumme, Mitglied der Geschäftsleitung bei Golden Compound. "Unsere Rohstoffe, Golden Compound green und Golden Compound pro, sollen sich zu einer starken Marke entwickeln. Sie stehen für Nachhaltigkeit, Verbindlichkeit und klare Kommunikation."Erfolgreiche deutsch-österreichische Co-ProduktionAuch sonst steht die mehrfach ausgezeichnete und Nespresso®-kompatible HomeCap auf äußerst soliden Säulen: Als Produktions- und Vertriebspartner konnte ALPLA, eines der führenden Unternehmen für Kunststoffverpackungen mit Hauptsitz in Österreich und weltweit rund 20.800 Mitarbeitern, gewonnen werden."ALPLA ist ein Familienunternehmen, das langfristig denkt und handelt. Daher ist es uns ein großes Anliegen, Nachhaltigkeit in die Verpackungsindustrie einzubringen. Die heimkompostierbare Kaffeekapsel ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg", bestätigt Nicolas Lehner, CCO von ALPLA: "Durch unsere fundierte Erfahrung in der Kunststoffverarbeitung und unser globales Produktionsnetzwerk können wir diese innovative Verpackung gemeinsam mit Golden Compound weltweit in einer exzellenten Qualität anbieten."Auch der Geschmack muss überzeugen!Kaffee soll - selbstredend - nicht nur umweltfreundlich verpackt sein, sondern auch gut schmecken. Dass die HomeCap diese Anforderung erfüllt, davon konnten sich Besucher der K-Messe, darunter Baristas und Kaffee-verarbeitende Unternehmen, dank der vor Ort verabreichten Kostproben überzeugen. "Als Familienunternehmen in 3. Generation, vereinen wir Tradition und Innovation, jedoch stets mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und schonende Ressourcen. Daher hat uns das heimkompostierbare Kapselkonzept von Golden Compound / ALPLA in allen Belangen überzeugt, sodass wir uns diesem Projekt von erster Stunde an mit höchster Hingabe gewidmet haben", erläutert Ulli Minges. Managing Director der Minges Kaffeerösterei GmbH.Nähere Infos:Logo GC Golden Compound GmbH,Reinhard Trumme, r.trumme@golden-compound.com T: +49 5485 833 80-21www.golden-compound.com- Über Golden Compound und die HomeCap: Golden Compound GmbH mit Sitz in Ladbergen (D) entwickelt und produziert seit 2014 innovative Rohstoffe mit bis zu 70% an gemahlenen Naturfasern der Sonnenblumenschale. Diese sind ein Nebenprodukt der Lebensmittelindustrie und somit keine Nahrungsmittelkonkurrenz. Neben heimkompostierbaren Pflanzentöpfen ist Golden Compound auch mit der Entwicklung der HOMECap ein innovativer, einzigartiger Rohstoffmix gelungen: Sie ist die weltweit erste und einzige Biokunststoffkapsel auf Basis Sonnenblumenschalen mit TÜV-Zertifikat für Heimkompostierung. Die HomeCap ist bereits mehrfach ausgezeichnet. So wurde sie etwa als einzige Kapsel für den privaten Gebrauch mit dem nova-Innovationspreis 2019 "Bio-based Material of the Year" gewürdigt.Mehrere Kaffeeanbieter, unter anderem Amann und Minges, haben die HomeCap bereits in ihr Sortiment aufgenommen.- Über ALPLA Group: ALPLA gehört zu den führenden Unternehmen für Kunststoffverpackungen. Rund 20.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produzieren weltweit an 178 Standorten in 46 Ländern maßgeschneiderte Verpackungssysteme, Flaschen, Verschlüsse und Spritzgussteile. Die Anwendungsbereiche der Qualitätsverpackungen sind vielfältig: Nahrungsmittel und Getränke, Kosmetik und Pflegeprodukte, Haushaltsreiniger, Wasch- und Putzmittel, Arzneimittel, Motoröl und Schmiermittel. Hauptsitz des familiengeführten Unternehmens ist in Hard (Österreich).ALPLA betreibt eigene Recyclingwerke: PET Recycling Team mit je einem Standort in Österreich und in Polen sowie im Rahmen von Joint Ventures in Mexiko und Deutschland. Mit Texplast (Deutschland) kooperiert ALPLA seit Juli 2018 im PET-Recycling.