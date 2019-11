Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Mit Blick auf das Ergebnis der von KPMG durchgeführten Prüfung wegen möglicher Bilanzierungsunregelmäßigkeiten habe sich Vorstandschef Markus Braun zuversichtlich gezeigt, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem erscheine die Übernahme von Allscore in China vielversprechend. Die Aussichten des Zahlungsdienstleisters für die kommenden Quartale seien weiterhin rosig./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-11-07/10:54

ISIN: DE0007472060