Original-Research: CENIT AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu CENIT AG Unternehmen: CENIT AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 19,85 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Leichtes Umsatzwachstum erzielt, EBIT aufgrund Anlaufkosten etwas unter Vorjahr, Leichte Prognoseanpassung vorgenommen, Rating lautet unverändert KAUFEN Auch das dritte Quartal 2019 reiht sich in die bisherige Geschäftsentwicklung der CENIT AG ein, die von einem leichten Umsatzwachstum geprägt war. Insgesamt kletterten in den ersten neun Monaten 2019 die Umsatzerlöse um 2,3 % auf 126,16 Mio. EUR (VJ: 123,31 Mio. EUR) leicht, wobei es hervorzuheben ist, dass bei den besonders margenstarken Umsätzen mit Eigensoftware die Rückkehr zum Wachstumskurs gelungen ist. Die Umsatzdelle des vergangenen Geschäftsjahres wurde mit Eigensoftwareumsätzen in Höhe von 11,31 Mio. EUR (VJ: 10,46 Mio. EUR) damit wieder vollständig geschlossen. Gemäß Unternehmensangaben sind hier die ersten Erfolge aus einer bereits umgesetzten Ausweitung des Vertriebes ersichtlich sowie andererseits positive Effekte aus den mittlerweile aufgeholten Entwicklungsverzögerungen zu sehen. Etwas weniger dynamisch, jedoch von einem deutlich höheren Niveau kommend, erhöhten sich die Fremdsoftwareumsätzen gegenüber dem Vorjahr um 3,5 % auf 78,23 Mio. EUR (VJ: 75,62 Mio. EUR). Insgesamt weist die CENIT AG, nach dem in 2017 erfolgten KEONYS-Erwerb, dem größten Reseller von DassaultSoftware, einen nachhaltigen Anstieg der Fremdsoftware-Umsätze auf. Der erfolgte Ausbau der Vertriebsmannschaft wird typischerweise von einer Anlaufphase mit geringeren Deckungsbeiträgen begleitet, was mit entsprechenden Ergebnisbelastungen einhergeht. Dies war bei der CENIT AG in den ersten neun Monaten 2019 der Fall, wo das EBIT, trotz leichter Umsatzsteigerung, mit 4,55 Mio. EUR (VJ: 4,73 Mio. EUR) etwas unterhalb des Vorjahreswertes lag. Auf Quartalsebene heruntergebrochen wird jedoch ein positiver Trend ersichtlich. Nicht nur hat das eben abgelaufene dritte Quartal 2019 mit 2,49 Mio. EUR den größten EBIT-Beitrag geleistet, der Vorjahreswert wurde zudem um 15,6 % deutlich übertroffen. Mit Veröffentlichung der 9-Monatszahlen hat das CENIT-Management die bisherige Umsatz-Guidance, wonach Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau in Höhe von 170 Mio. EUR erwartet werden, bestätigt. Um dieses Ziel zu erreichen, müsste die Gesellschaft im vierten Quartal Umsatzerlöse in Höhe von 43,84 Mio. EUR erwirtschaften. Angesichts der Tatsache, dass es sich hier um das mit Abstand stärkste Quartal innerhalb des Geschäftsjahres handelt, ist dieses Ziel unserer Ansicht nach sehr gut erreichbar. Zum Vergleich: im letzten Quartal des Vorjahres hatte die CENIT AG Umsätze in Höhe von 46,68 Mio. EUR erlöst. Wir bestätigen damit unsere bisherige an der Unternehmensprognose angelehnte Umsatzschätzung für 2019 in Höhe von 170 Mio. EUR. Das CENIT-Management hat allerdings die bisherige EBIT-Prognose nach unten redu-ziert. Während bislang ein EBIT in Höhe von etwa 10 Mio. EUR in Aussicht gestellt war, wird nunmehr mit einem EBIT in Höhe von 8 - 10 Mio. EUR gerechnet. Belastungen aus dem Ausbau der Vertriebsmannschaft sowie die nach wie vor etwas unter den Erwartungen liegenden Umsätze mit Eigensoftware haben das ursprüngliche Ziel als zu optimistisch erscheinen lassen. Auch wir haben unsere EBIT-Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2019 reduziert. Für die kommenden Geschäftsjahre orientieren wir uns sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT an die Mehrjahresplanung 'CENIT 2025'. Bis zum Jahr 2025 sollen Umsatzerlöse in Höhe von 300 Mio. EUR, Eigensoftwareumsätze in Höhe von über 10 % der Gesamtumsätze sowie eine EBIT-Marge in Höhe von 8 - 10 % erreicht werden. Auf Basis der leicht reduzierten Ergebnisprognosen für 2019 und des damit angepassten DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 19,85 EUR (bisher: 20,30 EUR) ermittelt. Trotz leichter Kurszielreduktion bietet die CENIT-Aktie, beim aktuellen Aktienkurs in Höhe von 13,40 EUR (XETRA; 06.11 19; 10:49 Uhr), ein hohes Kurspotenzial und daher vergeben wir unverändert das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19303.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++ Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 07.11.19 (9:22 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 07.11.19(10:30 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2019 04:31 ET (09:31 GMT)