Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Gea Group nach einer Investorenveranstatung in Madrid auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Nach den soliden Quartalszahlen des Anlagenbauers und leicht angehobenen Unternehmensprognosen für 2019 habe Investor-Relations-Mann Thomas Rosenke mit Blick auf den Kehrtwende-Prozess nun eine starke Präsentation gehalten, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-11-07/11:13

ISIN: DE0006602006