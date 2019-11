Viele Kunden des E-Handwerks denken um: Jahrelang wurde die Elektroheizung im Haus geradezu verteufelt - namentlich in Form von Nachtspeicheröfen, die nicht nur wegen ihrer Asbestbelastung und der hohen Betriebskosten zu Recht in der Kritik standen, sondern auch wegen ihrer thermischen Trägheit. Mit billigem Nachtstrom »beladen« waren sie morgens heiß, wenn man das Haus verließ, und am Feierabend oft schon wieder kalt.

Eine moderne elektrische Infrarotheizung in einem zeitgemäßen Niedrigenergiehaus hat keine der vorgenannten Nachteile, denn sie ist in der Wärmebereitstellung geradezu ein »Sprinter«. Sie sondert auch keine gesundheitsbedenklichen Feinstäube ab, stattdessen unterbindet sie prinzipbedingt sogar die Staubaufwirbelung im Raum, wie sie bei einer konventionellen Konvektionsheizung üblich ist. Darüber hinaus arbeitet die Infrarotheizung unter den Rahmenbedingungen einer Energie sparenden Gebäudehülle effizienter als übliche konventionelle Heizsysteme. Am Beispiel des Mehrfamilien-Neubaus K76 in Darmstadt lassen sich die Vorzüge gut belegen.

Das Baukonzept

Bei heutigen Neubauten ist eine energetisch besonders hochwertige Ausführung mit geringem Wärmebedarf gefragt. Über diesen Punkt hinaus zählte für die Architekten Thomas Lückgen und Arne Steffen von »werk.um architekten« bei ihrem Mehrfamilien-Bauprojekt K76 in Darmstadt vor allem die Nachhaltigkeit des Konzepts (Bild 1). Das Mehrfamilienhaus mit 15 Wohneinheiten und einer Bruttogeschossfläche von 2839?m² sollte bei eher geringer individueller Wohnfläche eine hohe Wohnqualität bieten. Dies gelang außer durch eine geschickte Raumaufteilung auch durch großzügige Gemeinschaftsflächen im Haus sowie im Außenbereich.

Die ...

