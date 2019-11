Ein Silberstreif am Horizont im Handelsstreit hält die Börsenparty am Laufen. Börsianer reagierten am Donnerstag erfreut darüber, dass sich China und die USA nach chinesischen Angaben auf eine schrittweise Streichung von Strafzöllen geeinigt haben. Der Dax legte 0,8 Prozent auf 13.290 Punkte zu und markierte den höchsten Stand seit Februar 2018.

