So schnell kann es gehen: Noch vor vier Wochen war der DAX unter die Marke von 12.000 Punkten gerutscht, jetzt hat er die 13.000 klar hinter sich gelassen. Sogar das Allzeithoch bei 13.597 Punkten ist mittlerweile wieder zum Greifen nah. Angefeuert wird der Index von einer immer wahrscheinlicher werdenden Einigung im Handelsstreit und von guten Unternehmenszahlen, allen voran denen vom DAX-Schwergewicht Siemens. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die Aussichten von Infineon bis zum Jahresende, um den starken Kurssprung trotz Streik bei der Lufthansa, den nicht enden wollenden Höhenflug der VW-Aktie, gute Nachrichten von Tesla, gute Zahlen von Nel und um die Rückkehr der Zockeraktie Fuelcell Energy.