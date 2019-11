Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Auf der Gewinnseite habe das Finanzinstitut positiv überrascht und Ergebnisse von ordentlicher Qualität erwirtschaftet, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings halte sich ihre Begeisterung über die Resultat in Grenzen, da fraglich sei, wie nachhaltig einige der Trends sind. Dabei verwies die Expertin auch auf den gedämpften Ausblick des Unternehmens./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / 02:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2019 / 02:36 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000CBK1001