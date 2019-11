Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh von 16 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Essenslieferdienstes sei durch schnelleres Wachstum und höhere als erwartete Profitabilität geprägt gewesen, schrieb Analyst Robert Berg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der Marktstellung könne sich die Aktien im Vergleich zum aktuellen Niveau durchaus verdoppeln./mf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 18:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2019-11-07/11:50

ISIN: DE000A161408