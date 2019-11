Die Schweizer Bank Credit Suisse hat RWE mit "Neutral" und einem Kursziel von 29,30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Versorger sei auf dem aktuellen Niveau fair bewertet, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Durch das Großbritannien-Geschäft und den Atomausstieg könnte es in Zukunft zu Belastungen kommen, die das Wachstum im Bereich erneuerbarer Energien eventuell nicht auszugleichen vermöge./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / 04:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2019-11-07/11:53

ISIN: DE0007037129