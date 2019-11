Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Innogy mit "Underperform" und einem Kursziel von 42,90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Versorger dürfte im kommenden Jahr vom Kurszettel verschwinden, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei einer vollständigen Integration in Eon dürften die erwarteten Synergien sich in höherem Maß materialisieren./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / 04:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A2AADD2