16 Anwälte klagen wegen der laufenden Unruhen im Land gegen Chiles Präsidenten Sebastián Piñera. Sie werfen ihm Verstöße gegen die Menschenrechte vor.

Ein Gericht in der chilenischen Hauptstadt Santiago hat eine Klage gegen Präsident Sebastián Piñera und weitere hochrangige Staatsbeamte zugelassen. Ihnen werde vorgeworfen, seit Beginn der Proteste in dem südamerikanischen Land vor knapp drei Wochen Verstöße gegen die Menschenrechte begangen zu haben, vermeldeten örtliche Medien am Mittwochabend (Ortszeit). Verfasst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...