Anleger reagieren auf den heute vorgelegten Quartalsbericht verhalten und so zählt die Aktie von SMA Solar Technology AG (WKN: A0DJ6J) zu den großen Verlierern an deutschen Börsen. Am Donnerstag fallen die Papiere -12,33% auf 26,46 Euro. Vermutlich wird der Abverkauf vom Sell-on-News-Effekt unterstützt.

Bezogen auf das September-Quartal spricht der weltweit drittgrößte Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern von einer "sehr guten Entwicklung" in allen Geschäftssegmenten. Nach SMA-Vorstandsangaben waren die Geschäfte geprägt von einem "deutlichen Umsatz- und Ergebniswachstum". Erstmals nach fünf Quartalen erzielte SMA wieder ein positives Quartals-EBIT.

