Wien (www.anleihencheck.de) - Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) raten die VOEAV 1,750% 2026 (ISIN AT0000A27LQ1/ WKN A2R0KA) der voestalpine AG (ISIN AT0000937503/ WKN 897200) nach wie vor zu verkaufen.Während die Umsatzerlöse im H1 19/20 um -2% auf EUR 6,5 Mrd. gesunken seien (u.a. geringeres Volumen), habe sich das EBITDA auf EUR 666 Mio. belaufen (-23% vs. H1 18/19). Das EBIT habe sich um -52% auf EUR 230 Mio. reduziert. Dabei sei in allen vier Segmenten ein Rückgang verzeichnet worden. Insbesondere in der Metal Forming Division sei das EBIT um -60% aufgrund der rückläufigen Nachfrage im Automobilsektor sowie den weiterhin andauernden Anlaufkosten in Cartersville (USA) gesunken. ...

