Southport, CT und Nyon, Schweiz. beqom, ein Cloud-basierter Anbieter von Software für die Gesamtvergütung, gab heute die Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitglieds bekannt: Franck Cohen.

Herr Cohen ist ein leitender Angestellter für Unternehmenssoftware mit mehr als 30 Jahren globaler Erfahrung. Er verfügt über herausragende Kenntnisse und einen umfassenden Hintergrund in cloudbasierter Unternehmenssoftware, nachdem er die letzten 10 Jahre als COO und später als President bei SAP gearbeitet hat. Derzeit ist Cohen Mitglied mehrerer Unternehmensvorstände, darunter Antuit, Omada, Suse und Trackunit aus den USA.

"Der Beitritt zu beqom war eine einfache Entscheidung, da meine 30-jährige Erfahrung mit Unternehmenssoftware und die von beqom angestrebten Ziele auf natürliche Weise zusammenpassen", sagte Cohen.

Die Ernennung von Cohen war das Ergebnis einer sorgfältig geplanten Suche nach einem erfahrenen Experten für Unternehmenssoftware, um den derzeitigen Verwaltungsrat abzurunden.

"Wir fühlen uns geehrt, einen so angesehenen Branchen-Titanen in unser Board aufgenommen zu haben", kommentierte Fabio Ronga, CEO von beqom, "Franck's tadelloser Ruf und seine nachgewiesene Fähigkeit, leistungsfähige Produkt-, Vertriebs- und Marketingorganisationen aufzubauen, werden für uns von außerordentlichem Wert sein, wenn wir das Unternehmen weiter skalieren und unsere globale Präsenz verbessern."

Cohen tritt zusammen mit dem bestehenden Minderheitsaktionär Goldman Sachs dem Board of Directors von beqom bei. Seine Aufnahme in den Vorstand von beqom wird dazu beitragen, die Position des Unternehmens als weltweit führender Anbieter von Gesamtvergütungslösungen zu festigen.

Über beqom

Zufriedenheit ist der Motor für Erfolg.

Unser Ziel ist es, die Mitarbeiter unserer Kunden glücklich zu machen. beqom fördert Zufriedenheit, indem Business-Manager die Möglichkeit erhalten, Mitarbeiter und Partner zu führen, zu koordinieren und zu motivieren. Die Cloud-basierte Total Compensation Plattform von beqom kommt weltweit in sämtlichen Branchen in über 100 Großunternehmen, wie z.B. Microsoft und Vodafone, zum Einsatz. Sie trägt allen Leistungs- und Vergütungsaspekten, wie z.B. Gehaltsüberprüfung, Bonuszahlungen, langfristige Anreize, Provisionen, bargeldlose Leistungen, sowie sämtlichen entscheidenden Faktoren in Bezug auf Mitarbeiterleistungs- und Vertriebsleistungsmanagement Rechnung. Human Resources, Vertriebs- und Finanzorganisationen nutzen unsere Plattform, um Leistungen und die Erhaltung des Leistungsvermögens sowie Kostenoptimierung und Zufriedenheit unter den Mitarbeitern voranzubringen. beqom für zufriedene Mitarbeiter.

www.beqom.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191107005389/de/

Contacts:

beqom

Englisch: Katherine McCabe +1 571 310 6897 katherine.mccabe@beqom.com

Französisch: Lucile Cottard +41 79 457 6162 lucile.cottard@beqom.com